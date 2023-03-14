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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki tören hazırlıkları sürüyor

AA

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki tören hazırlıkları sürüyor

ÇANAKKALE (AA) - Dünya harp tarihinde önemli yer tutan "Çanakkale geçilmez" destanının yazıldığı Gelibolu Yarımadası'nda, eşsiz zaferin 108. yıl dönümünde gerçekleştirilecek törenin hazırlıkları sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor.

Bölgede peyzaj düzenlemelerinde son kontroller yapılıp gerekli görülen yerlerde yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışması gerçekleştirilerek tören alanları hazır hale getirilecek.

Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilecek törenler için yaklaşık bin kişi kapasiteli portatif tribün çalışmaları ve sahne kurulumları da sürüyor.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gazetecilere, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

18 Mart'ta gerçekleştirilecek törenler için son hazırlıkların yapıldığını ifade eden Kaşdemir, "Büyük çalışmalarımız tamamlandı. O büyük güne, o büyük zafer gününe tarihi alan başkanlığı olarak hazırız. Tabii ki bu yıl 18 Mart'ın daha farklı bir anlamı olacak. Bu yıl 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Şunu çok iyi biliyoruz ki Cumhuriyetimize giden yolların başlangıcı Çanakkale’de ortaya çıkmıştır ve Cumhuriyetimize giden yollar, Kurtuluş Savaşımıza giden yollar Çanakkale’de başlamıştır. Dolayısıyla Cumhuriyetimizin temelleri Çanakkale’de atılmıştır. O yüzden bu yılki törenler daha önemli, ayrı bir heyecanla kutlayacağız." dedi.

Tarihi alan başkanlığı olarak bu yıl bölgede çok önemli çalışmalar yaptıklarına işaret eden Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Yıllar içinde gerek coğrafi koşullar, gerek diğer tüm koşullardan dolayı abidede bazı yıpranmalar vardı. Ayrıca buradaki diğer mekanları da elden geçirdik. Büyük bir titizlikle, büyük bir hassasiyetle elden geçirdik, tören alanında şehitler abidemiz başta olmak üzere. Gerçekten daha güzel hale geldi. Burada yapmış olduğumuz değişikliklerle gelen ziyaretçimiz Çanakkale ruhunu daha iyi hissetmekte, daha farklı yönlerden bakabilmekte. Tabiri caizse zaman içinde tarihi bir yolculuk yapma imkanına sahip olacaklar. Çanakkale ruhu inşallah bu topraklarda ebediyen var olacak. 18 Mart 2023 günü yine devlet millet hepimiz Çanakkale’de buluşup, o güzel törenleri o büyük törenleri Cumhuriyetimizin 100. yılında daha önemli ve anlamlı bir şekilde kutlayacağız."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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