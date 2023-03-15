Enerjisa Üretim'den Çanakkale Zaferi'nin 108. yılına özel fidan dikimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enerjisa Üretim'den Çanakkale Zaferi'nin 108. yılına özel fidan dikimi

AA

Enerjisa Üretim'den Çanakkale Zaferi'nin 108. yılına özel fidan dikimi

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye'nin lider özel sektör elektrik üretim şirketi Enerjisa Üretim, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 108. yıl dönümü dolayısıyla şehitleri anmak üzere Çanakkale'de 54 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Çanakkale Orman Bölge Müdür Yardımcısı Önder Terzi, Çanakkale Ağaçlandırma Şube Müdürü Mehmet Ali Çelebi ile Enerjisa Üretim Yönetici ve ekiplerinin katılımı ile merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde oluşturulan alanda fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Enerjisa Üretim tarafından bu yıl dördüncü hatıra ormanı oluşturma çalışmaları başlatılarak, şehre tören kapsamında 54 bin, bu zamana kadar da yaklaşık 300 bin fidan armağan edildi.

Her yıl, en az yaşının 10 bin katı kadar fidanı toprakla buluşturma hedefi olan şirket, 2023 yılında da Türkiye genelinde 270 bin fidan dikim hedefi ile çalışmalarına devam etti.

Enerjisa Üretim Sürdürülebilirlik Mentoru Mehmet Evren Eynehan, şirket olarak başlattıkları fidan dikim çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla kentte bulunduklarını ifade eden Eynehan, şunları kaydetti:

"Bu dördüncü ormanımız. Biz her fidan bir umut projemiz kapsamında 2020, 2021 ve 2022 yılları itibariyle 300 bin yani aşkın fidanı toprakla buluşturduk. Bugün de yine bu proje çerçevesinde birlikteyiz. 2023’te de 270 bin yetmiş bin fidanı yine tüm Türkiye'de toprakla buluşturacağız. Çanakkale'de ise 54 bin fidanı 2023 yılında toprakla buluşturacağız. Bizim bu çalışmalarımızın arkasında sürdürebilirlik vizyonu yer almakta. Sürdürülebilirlik vizyonumuz çerçevesinde topluma, çevreye değer katma perspektifiyle hareket ediyoruz. Ve yaptığımız tüm çalışmaları bu perspektif çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Yine bunların en önemli göstergelerinden bir tanesi de karbon ayak izi azaltma hedeflerimiz, 2032 yılında başa baş olmayı, 2045 yılında ise net sıfır olmayı planlıyoruz. Bulunduğumuz tüm bölgelerde değer yaratarak çalışmalarımıza devam etmeyi arzu ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale açıklarında lastik bottaki 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında lastik bottaki 46 düzensiz ...
Şehitler Abidesi'nde '18 Mart' hazırlığı hızlandı
YEREL HABERLER Şehitler Abidesi'nde '18 Mart' hazırlığı hızlandı
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki tören hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki tören hazırlıkları ...
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
AK Parti'de seçim işlemleri çevrimiçi sistem üzerinden gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER AK Parti'de seçim işlemleri çevrimiçi sistem ...
Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşini iki kez kaçıran kocaya 23 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşini iki kez ...
Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Gelibolu'da
YEREL HABERLER Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Gelibolu'da
Eşini 2 kez kaçıran muhtar için 23 yıla kadar hapis talebi
YEREL HABERLER Eşini 2 kez kaçıran muhtar için 23 yıla kadar hapis ...
Çanakkale Boğazı'nın gazi muhafızı Seddülbahir Kalesi 18 Mart'ta açılıyor
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nın gazi muhafızı Seddülbahir Kalesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.