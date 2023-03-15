Enerjisa Üretim'den Çanakkale Zaferi'nin 108. yılına özel fidan dikimi

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye'nin lider özel sektör elektrik üretim şirketi Enerjisa Üretim, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 108. yıl dönümü dolayısıyla şehitleri anmak üzere Çanakkale'de 54 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Çanakkale Orman Bölge Müdür Yardımcısı Önder Terzi, Çanakkale Ağaçlandırma Şube Müdürü Mehmet Ali Çelebi ile Enerjisa Üretim Yönetici ve ekiplerinin katılımı ile merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde oluşturulan alanda fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Enerjisa Üretim tarafından bu yıl dördüncü hatıra ormanı oluşturma çalışmaları başlatılarak, şehre tören kapsamında 54 bin, bu zamana kadar da yaklaşık 300 bin fidan armağan edildi.

Her yıl, en az yaşının 10 bin katı kadar fidanı toprakla buluşturma hedefi olan şirket, 2023 yılında da Türkiye genelinde 270 bin fidan dikim hedefi ile çalışmalarına devam etti.



Enerjisa Üretim Sürdürülebilirlik Mentoru Mehmet Evren Eynehan, şirket olarak başlattıkları fidan dikim çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla kentte bulunduklarını ifade eden Eynehan, şunları kaydetti:



"Bu dördüncü ormanımız. Biz her fidan bir umut projemiz kapsamında 2020, 2021 ve 2022 yılları itibariyle 300 bin yani aşkın fidanı toprakla buluşturduk. Bugün de yine bu proje çerçevesinde birlikteyiz. 2023’te de 270 bin yetmiş bin fidanı yine tüm Türkiye'de toprakla buluşturacağız. Çanakkale'de ise 54 bin fidanı 2023 yılında toprakla buluşturacağız. Bizim bu çalışmalarımızın arkasında sürdürebilirlik vizyonu yer almakta. Sürdürülebilirlik vizyonumuz çerçevesinde topluma, çevreye değer katma perspektifiyle hareket ediyoruz. Ve yaptığımız tüm çalışmaları bu perspektif çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Yine bunların en önemli göstergelerinden bir tanesi de karbon ayak izi azaltma hedeflerimiz, 2032 yılında başa baş olmayı, 2045 yılında ise net sıfır olmayı planlıyoruz. Bulunduğumuz tüm bölgelerde değer yaratarak çalışmalarımıza devam etmeyi arzu ediyoruz."

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