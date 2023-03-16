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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

AA

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarın gerçekleştirilmesi planlanan Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazıları iptal edildi.

Buna göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 10.00 ve 16.00'da, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 12.00 ve 19.00'da seferler yapılacak, diğer seferler ise fırtına nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 08.00 ve 17.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 09.00 ve 18.00'de seferler yapılacak. Planlamadaki diğer seferler aynı nedenle yapılamayacak.

18 Mart Cumartesi günü de Kabatepe'den Gökçeada'ya yapılması planlanan 05.00 seferi de fırtına nedeniyle iptal edildi.

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin hizmet verdiği diğer güzergahlarda seferlerin normal seyredeceği öğrenildi.



- 18.03.2023 Cumartesi günü Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den yapılması planlanan saat 05:00 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir.

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