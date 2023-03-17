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Gazi torunu "Onbeşliler" anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüdü

AA

Gazi torunu "Onbeşliler" anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüdü

ÇANAKKALE (AA) - Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'den aldığı Türk bayrağını yarın Çanakkale'de yapılacak törende teslim etmek için 5'inci kez "Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü"nü başlatan Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale'ye ulaştı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü kutlamalarına katılmak için İstanbul Bağcılar’dan 4 Mart'ta üzerinde askeri üniforma ve 2 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyen 53 yaşındaki gazi torunu Saffet Gümüş, 440 kilometre katederek Çanakkale'ye geldi.

Edirne, Tekirdağ, Keşan ve Gelibolu güzergahında yürüyüşünü gerçekleştiren Gümüş, Çanakkale kent merkezinde kordonda bulunan Truva Atı Heykeli önünde dernek üyelerince Türk bayraklarıyla karşılandı.

Gümüş, gazetecilere, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’den aldığı bayrağı şehitler diyarı Çanakkale’ye 10 gün yürüyerek getirdiğini söyledi.

Bu süreçte 81 saatte 508 bin adım attığını belirten Gümüş, "Bugün ben Anadolu’yum, Ardahan’ım, Kars’ım, Adana’yım, Urfa’yım, Maraş’ım, Gaziantep’im, Hatay’ım, yaslıyım. Bundan 108 yıl önce yine aynı şekilde Türkiye’nin dört bir yanından Çanakkale’ye geldiler. Burada bayrağımızın var olması için savaştılar. Bu bayrağı, vatanı teslim eden tüm şehitlerimizden Allah razı olsun." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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