TDP Genel Başkanı Sarıgül, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

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ÇANAKKALE (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bayrağımızı, toprağımızı korumak Çanakkale ruhundan geliyor. Çanakkale ruhunu tekrar canlandırabilirsek, Çanakkale'deki o azimli, gayretli verilen mücadelenin ruhunu, milli birliğimizi ve beraberliğimizi yaşarsak inanın ki Türkiye'nin önünde kimse duramaz." dedi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Hisarlık Tepe'de bulunan Şehitler Abidesi'ni ziyaret eden Sarıgül, yaptığı açıklamada, 108 yıl önce ecdadın bu topraklarda önemli ve büyük bir mücadele verdiğini söyledi.

Çanakkale'nin, Kocatepe'nin, Malazgirt'in sık sık ziyaret edilmesi gerektiğini belirten Sarıgül, "O dönemde ecdadımızın verdiği mücadeleyi gençlere mutlaka hatırlatmalıyız. 'Ya istiklal ya ölüm.' denildi Kocatepe'de. Çanakkale'de de 108 sene önce 'Çanakkale geçilmez.' denildi, Conk Bayırı denildi ve burada Mustafa Kemal Atatürk ile arkadaşları Anafartalar'da büyük bir mücadele verdiler. O mücadelede düşmanı buradan geçirmediler ve düşmanı püskürttüler." ifadesini kullandı.

Sarıgül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile binlerce Mehmetçiğe dua etmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini anlattı.

Ecdadın mirasını, değerlerini korumanın önemine işaret eden Sarıgül, "Bayrağımızı, toprağımızı korumak Çanakkale ruhundan geliyor. Çanakkale ruhunu tekrar canlandırabilirsek, Çanakkale'deki o azimli, gayretli verilen mücadelenin ruhunu, milli birliğimizi ve beraberliğimizi yaşarsak inanın ki Türkiye'nin önünde kimse duramaz." diye konuştu.

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