"18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Tırmanışı" yarın yapılacak

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ÇANAKKALE (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen "18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Tırmanışı"na katılan sporcular, kamp bölgesine hareket etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2023 yılı faaliyet programında kapsamında organize edilen etkinliğe, 30 dağcılık ve doğa sporları kulübüne mensup 150 sporcu katılıyor.

Kaz Dağları'nın zirvesine gerçekleştirilecek tırmanış öncesinde Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Akbulut Meydanı'nda tören yapıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Toprak Erol, Çanakkale İl Temsilcisi Ahmet Uludağ, 5. Kademe Teknik Direktörü Emre Aykara ile Çanakkale Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Onursal Başkanı Mustafa Göçmen'in hazır bulunduğu törenin ardından dağcılar, Evciler Ayazma bölgesindeki kamp alanına gitti.

Kamp bölgesinden yarın sabaha karşı zirve tırmanışına başlayacak sporcuların yaklaşık 6 saatte zirveye ulaşması bekleniyor.

Dağcılar, burada yapacakları törenin ardından öğleden sonra geri dönecek.

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