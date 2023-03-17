"57. Alay" için Tekirdağ'dan yola çıkan gönüllüler Gelibolu'ya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay'ın anısını yaşatmak amacıyla Tekirdağ'dan yola çıkan gönüllüler yürüyerek Gelibolu'ya ulaştı.

Gönüllülerden oluşan 57. Alay Yürüyüş Komitesi, 156 kilometrelik yolculuğun ardından Gelibolu'ya geldi. Gönüllüleri ilçe merkezinde Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar karşıladı. Coşkuyla karşılanan 57. Alay komitesi, şehir merkezindeki yürüyüşünü, Atatürk anıtı önünde noktaladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, "Bu 13'üncü yılımızda bir başka heyecanla bir başka coşkuyla kutluyoruz. Yıllardır cani gönülden bu sıcacık yuvayı bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyoruz." dedi.

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar ise güzel yürekli yürüyüşçüleri, kahraman topraklarda ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti.

Bu gece Gelibolu'da konaklayacak yürüyüşçüler sabah saatlerinde 57. Alay Şehitliği'ne gitmek üzere yola çıkacaklar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.