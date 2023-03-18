Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu:

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu:

ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümüne ilişkin, "Bu toprakların üzerinde vuku bulan, denizinde cereyan eden olayların insanlık ve vicdan, vatan ve bayrak sevgisi, mukaddesata bağlılık gibi hususlarda bizlere öğrettiği dersler, miras bıraktığı değer ve emanetler 108 yıldır anlatılmaya, öğretilmeye, yaşatılmaya devam ediyor." dedi.

Bakan Ersoy, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü Töreni'nde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'ün bir asır hem kazanılan hem de ilelebet sürecek istiklal ve istikbal mücadelesinin tarihi olduğunu söyledi.

Asra kavuşan bu yolun ilk taşlarının Çanakkale'de, bu kutlu topraklarda sabır, sebat ve sarsılmaz imanla döşendiğini vurgulayan Ersoy, Çanakkale Muharebeleri'nin sadece bir cephe mücadelesi değil aslen varoluş ve kimlik mücadelesi olduğuna dikkati çekti.

Çanakkale Savaşları'nda ecdadın en zor koşullar altında dahi varlığına yönelik tehditleri bertaraf etmeye muktedir olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdiğini dile getiren Ersoy, "İşin aslı bu aziz millet, tükenişi aklına dahi getirmemiştir. Bu, karşısındakilerin bir hayali ve dayatmasıydı ama binlerce yıldır olduğu gibi milletimizin iradesi karşısında bu dayatma da tarihe gömüldü. İnsan iradesinin, inanmışlık ve adanmışlığın teknolojik ve lojistik üstünlükle çarpışıp mağlup ettiği bu coğrafyada, Mehmetçik sadece milletimizin istikbalini değil yeni çağın bütün düzenini değiştirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Seyit Onbaşı, Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey, Yüzbaşı Hafız Nazmi Bey gibi kahramanların direniş ve cesaretiyle HMS Irresistible, HMS Ocean ve Bouvet gibi dönemin en muazzam savaş gemilerinin Çanakkale'de sulara gömüldüğünü hatırlatan Ersoy, İtilaf Devletleri'ne ait diğer gemilerin ise bazıları ağır olmak üzere ciddi oranda hasar gördüğünü ifade etti.

"Yenilmez armada" olarak tanımlanan büyük deniz gücünün çok ciddi kayıplar verdiğine işaret eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İtilaf Devletleri, boğazın sularını kendilerine kapatan bu direniş karşısında kara savaşına yönelmiştir. Ancak dünyanın gördüğü en kanlı, en akıl almaz kara savaşlarından birinin yaşandığı bu topraklarda, Bigalı Mehmet Çavuş'tan hemşire Safiye Elbi'ye kadar yiğit kadın ve erkekler, işgalcilere bir kez daha aynı cevabı vermişlerdir. 'Çanakkale geçilmez' gerçeği buradan dünyaya ilan edilmiştir. 108 yıl geçti bu eşsiz tarihin, benzersiz müdafaa ve mücadelenin üstünden. Bu toprakların üzerinde vuku bulan, denizinde cereyan eden olayların insanlık ve vicdan, vatan ve bayrak sevgisi, mukaddesata bağlılık gibi hususlarda bizlere öğrettiği dersler, miras bıraktığı değer ve emanetler 108 yıldır anlatılmaya, öğretilmeye, yaşatılmaya devam ediyor. Dün Çanakkale'de kazanılan mücadelenin fikri ve manevi ruhu, bugün dünyanın birçok coğrafyasında devam eden benzer mücadelelerde özgürlüğüne ve kimliğine sahip çıkan herkese ilham olmayı sürdürüyor. Zira Çanakkale Muharebeleri haklı olanın güçlü olduğunun ispat edildiği, inancın imkana galebe çaldığı yerdir."

- "Çanakkale, bu toprakları bize sonsuz vatan yapan bir mücadeledir"

Bakan Ersoy, Çanakkale'nin milletin arasına ayrılık sokmaya çalışanlara, fesat çıkaranlara, nifak tohumları ekenlere de en ağır sillenin indiği yer olduğunu vurguladı.

Tarih boyunca milletin varlığı ve bekası yolunda can vermiş, kanını dökmüş, semada dalgalanan ay yıldızlı al bayrağa zemin olmuş tüm şehitleri ve kahraman gazileri rahmet, minnet ve saygıyla yad ettiğini belirten Ersoy, "Çanakkale'de destan yazan kahramanların ektiği istiklal tohumu, onu sinesinde taşıyan Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında önce kurtuluşa, sonra cumhuriyete dal vermiş, bugün 100 yıllık bir çınar olup istikbale kök salmıştır. Arıburnu, Anafarta ve Kireçtepe bölgelerindeki öngörüleri, aldığı kararlar ve emrindeki askerlerle yaptığı hamlelerle Çanakkale Savaşları'nın adeta sonucunu belirleyen Gazi Mustafa Kemal'in tanımıyla Çanakkale, bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden, bu toprakları bize sonsuz vatan yapan bir mücadeledir." diye konuştu.

Ersoy, 108 yıl önce bu bölgede sahnelenen oyunun bugün dünyanın farklı yerlerinde, farklı ülkeler için yapıldığını dile getirerek, "Masum ve mazlum kanı üzerinden ekonomik yollar, stratejik sınırlar, siyasi iktidarlar dizayn edilmektedir. Hal böyleyken Çanakkale'nin öğrettikleri ve ecdadımızın sergilediği duruş değerini her geçen gün tekrar tekrar ispatlamakta, onda vücut bulan anlam ve anlayışlar ufkumuza ışık tutmayı sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Çanakkale Savaşları'nda tarih yazan ruh halinin, fikir ve inanç dünyasının çocuklarla beraber yarınlara yol alacağını anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş depreminin olduğu 6 Şubat itibarıyla bölgede geçirdiğim günler boyunca bir kez daha şahitlik ettim ki bu aziz milletin mayası hiçbir zorluk altında değişmiyor. Gördüm ki sadece savaş cephelerinde değil maddi ve manevi bütün değerlerin sınandığı her türlü afette, canımızdan canların gittiği ağır sınavlarda Türk milleti maneviyatına sırtını verip umudun, sebatın, dirayetin kendisine dönüşüyor. Birbirine kenetlenip tek beden, tek yürek, tek can oluyor. Velhasıl tökezlesek de sendelesek de doğrulmayı hep başarıyoruz. Allah'ın izni ve yardımıyla hiçbir kimse ya da durum bizi diz çökmeye mahkum edemedi, edemiyor."

Bakan Ersoy, deprem ve sel afetlerinde hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünde Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi
YEREL HABERLER Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünde ...
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü ...
Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma batıklar Çanakkale Savaşları araştırmacılarına yol gösteriyor
YEREL HABERLER Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma batıklar Çanakkale ...
'57'NCİ ALAY' KORTEJİ, GELİBOLU´DA  
YEREL HABERLER '57'NCİ ALAY' KORTEJİ, GELİBOLU´DA  
'57'nci Alay' korteji, Gelibolu´da
YEREL HABERLER '57'nci Alay' korteji, Gelibolu´da
"57. Alay" için Tekirdağ'dan yola çıkan gönüllüler Gelibolu'ya geldi
YEREL HABERLER "57. Alay" için Tekirdağ'dan yola çıkan gönüllüler ...
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında lastik bottaki 40 düzensiz ...
"18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Tırmanışı" yarın yapılacak
YEREL HABERLER "18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Tırmanışı" yarın ...
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER TDP Genel Başkanı Sarıgül, Çanakkale Şehitler ...
Gazi torunu "Onbeşliler" anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüdü
YEREL HABERLER Gazi torunu "Onbeşliler" anısına İstanbul'dan ...
Çanakkale Savaşları'ndan kalma 108 yıllık batık gemiler görüntülendi
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları'ndan kalma 108 yıllık batık ...
Atatürk'ün Çanakkale Savaşları ile ilgili okuduğu ilk kitap araştırma merkezinde sergileniyor
YEREL HABERLER Atatürk'ün Çanakkale Savaşları ile ilgili okuduğu ilk ...
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
YEREL HABERLER Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' ...
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.