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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu'nun açılışında konuştu:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu'nun açılışında konuştu:

ÇANAKKALE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu kapsamında inşa ettikleri tünellerle doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanlarıyla bölgenin dokusunu koruduklarını belirterek, "Çanakkale Zaferi'nin ruhuna saygımızı, onun sayesinde iradesine sahip çıkmış milletimize hizmet ederek gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz." dedi.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken Adıyaman ve Şanlıurfa'daki sel baskınlarıyla bir kez daha sarsıldıklarını söyledi.

Selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Karaismailoğlu, "Milletçe zor günler geçiriyoruz ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz çalışmalarla, 7/24 sürdürdüğümüz faaliyetlerimizle, devlet millet omuz omuza dayanışmamızla bu zor günleri aydınlığa kavuşturacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki depremin ilk saatlerinden itibaren bütün birimlerden her unvanda personelin 7 gün 24 saat görev yapmaya devam ettiğini dile getirdi.

Tüm çalışma arkadaşlarıyla deprem bölgelerinde canhıraş çalışma yürüttüklerini vurgulayan Karaismaioğlu, "Hiçbirimiz durmadık, hiçbirimiz yorulmadık. Bölgenin, insanımızın derdi, sıkıntısı bitene kadar da durmayacağız. Her zaman Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yola devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye'mizin geleceğini aydınlatacak faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz"

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tüm şehitleri rahmetle andığını ifade eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün hem şanlı Çanakkale Zaferi'mizin 108. yıl dönümü hem de ecdada saygı, geleceğe armağan olarak nitelendirdiğimiz 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışının birinci yıl dönümü. Tasarım ve mühendislik anlamında enlerin ve ilklerin köprüsünü inşa ettik ve ülkemizin bütünsel kalkınma hamlesi için dev bir adım daha attık. Saatler süren yolculukları 1915 Çanakkale Köprüsü sadece 6 dakikaya düşürdü. Böylece bölge ekonomisi canlandı. Turizme, tarıma, ve istihdama önemli katkılar sağlandı. Sonuçta ülkemiz kazandı, milletimiz kazandı. Ekim ayında yine Çanakkale'mizde, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Ege'ye ve Akdeniz'e açılan kapısı Ayvacık-Küçükkuyu yolu ile Troya-Assos tünellerini hizmete açmış, başka bir eserimizi daha milletimizin hizmetine sunma heyecanını yaşamıştık."

Karaismailoğlu, Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu'nun 32 kilometrelik bölümünün açılışının gerçekleştirilmesiyle Çanakkale'de bir eşiğin daha aşıldığını belirtti.

Çanakkale Savaşları'nın gerçekleştiği Gelibolu Tarihi Alanı'nın yanı sıra 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ulaşımı daha kolaylaştıran yolun toplam 5 bin 351 metrelik 4 tünelin de yer aldığını aktaran Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Hizmete aldığımız, açılışını yaptığımız Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu kapsamında inşa edilen tünellerle doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanlarıyla bölgenin dokusunu koruduk. Çanakkale Zaferi'nin ruhuna saygımızı, onun sayesinde iradesine sahip çıkmış milletimize hizmet ederek gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Bu aynı şekilde Adıyaman'da da böyledir, Hatay'da da böyledir, Kahramanmaraş'ta da böyledir. Şanlıurfa'da da böyledir. 81 ilimizin 81'inde de böyledir. Milletimizin güveni sayesinde tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi ülkemizin 81 ilindeki çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Ülkemizin bütünsel kalkınmasını sağlayan projelerimizle, eserlerimizle Türkiye'mizin geleceğini aydınlatacak faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi Çanakkale Zaferi ruhunu taşıdığımız kalbimizle, milletimize hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Gelibolu-Eceabat yolumuz Çanakkale'mize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun."

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