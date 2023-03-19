Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz, kapalı pazar yerinde esnafla bir araya geldi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçe Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yaklaşık bir ay önce hizmete giren kapalı pazar yerinde esnafla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Yılmaz, eşi Hacer Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Aynur Bozkurt ve Pazarcılar Derneği Başkanı Süleyman Kavas ile pazarcı esnafıyla kahvaltıda buluştu.



Yılmaz, 10 bin 400 metrekare alanda 404'ü sebze ve meyve, 112'si giyim, 7'si balıkçı olmak üzere 524 peronun yanı sıra sosyal donatının bulunduğunu pazarı kullanan esnafın ihtiyaç ve beklentilerini dinledi.



Eyüp Yılmaz, yaptığı açıklamada, pazarla ilgili eksiklikleri tamamlamaya çalıştıklarını belirterek, "Arkadaşlarımıza ilettiğiniz talepleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu kapalı pazar yeri yıllarca ilçe halkına hizmet edecek. Burası sadece kapalı pazar yeri değil. Mesela ilk iftarımızı 2 Nisan tarihinde burada vereceğiz. Sizleri de iftar programımıza davet ediyorum." dedi.

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