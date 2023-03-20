Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı ortalama 6,13 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Buğday (kırmızı)
|Kg
|6,13
|MTS
|Buğday (yemlik)
|Kg
|5,89
|MTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|12,20
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|61,16
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|81,50
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|73,68
|MTS
|Yaprak tütün
|Kg
|45
|MTS
|Şeftali
|Kg
|6,66
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|10,78
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|16,38
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|12,80
|MTS
|Akivades
|Kg
|90
|MTS
|Kum şırnalı
|Kg
|90
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış