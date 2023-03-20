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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Ticaret Borsası

AA

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı ortalama 6,13 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Buğday (kırmızı)Kg6,13MTS
Buğday (yemlik)Kg5,89MTS
Ayçiçeği (yağlık)Kg12,20MTS
Zeytinyağı (ham)Kg61,16MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg81,50MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg73,68MTS
Yaprak tütünKg45MTS
ŞeftaliKg6,66MTS
İnek sütüLitre10,78MTS
Koyun sütüLitre16,38MTS
Keçi sütüLitre12,80MTS
AkivadesKg90MTS
Kum şırnalıKg90MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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