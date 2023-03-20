Midilli Adası'na yüzmeye çalışan düzensiz göçmen kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - Ayvacık açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yüzerek geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında yüzen birini tespit etti.

"TCSG-6" ve "KB-4304" botlarıyla bölgeye yönlendirilen ekipler, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan İran uyruklu göçmeni bota alıp karaya çıkardı.

Yabancı uyruklu kişi, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.