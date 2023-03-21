AK Parti İl Başkanlığı yöneticileri hizmete açılan Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu'ndaki tünelleri inceledi

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, il yönetim kurulu üyeleri ile 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu’nda incelemelerde bulundu.

Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak’tan yapımı tamamlanan tüneller hakkında bilgi alan Makas ve partililer, daha sonra tünellerde inceleme yaptı.

Naim Makas, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Çanakkale İl Başkanı Güler Koçer’i yolun açılmasının ardından tünellerle ilgili beyanlarından dolayı eleştirdi.



Çanakkale’ye yapılan her türlü yatırımdan gurur duyduklarını belirten Makas, şöyle devam etti:



"Gerek STK başkanları gerek muhalefet eden siyasi partilerin başkanları eğer muhalefet edecekse bu yatırımların şehrimizde hangi katma değerleri üretmesi gerektiği anlamında yeni fikirlerle, yeni projelerle yol yürümelidir. Teknik bilgisi olmadan, buradaki proje müdürünü, sorumlusunu aramadan sadece ‘Tüneller kapalı, kapalı tünellerin açılışı yapılmıştır’ söylemlerinden ötürü Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'nı kınıyorum. Keşke kendisi buradaki tünellerin imalatını üstlenmiş olan yüklenici firmadan, Karayolları Bölge Müdürlüğümüzden bilgi almış olsaydı da tünellerin açık olduğunu kendisi de görseydi."

İncelemelerinde, tünellerin yapım ve hizmete açılması süreciyle alakalı bilgileri edindiklerini anlatan Makas, Çanakkale'de son yıllarda birbirinden kıymetli yatırımlar yapıldığını aktardı.

Kentin bu yatırımlarla bir kez daha kapılarını dünyaya açtığını vurgulayan Makas, "Çanakkale bu anlamda çok kıymetli bir kent. Fakat bu tünel açılışlarından sonra ana muhalefetin il başkanı ve bir STK’nın başkanlığını yapan kişinin bu tünel açılışlarından sonra adeta 'Tünelin ucunda ışık yokmuş' gibi bir söylemle tünelin açılışlarını gölgelemeye çalıştıklarını gördük.Teşkilat mensuplarımızla buraya gelerek tünelin ucundaki ışığı gördük ama kendilerinde bir ışık göremedik. Bu yatırımlar AK Parti hükümeti, Recep Tayyip Erdoğan döneminde yapılmış fakat bu yatırımlar tüm Türkiye’ye yapılmış yatırımlardır." diye konuştu.

STK başkanları ile siyasi parti temsilcilerinin bu tür konularda muhalefet yapma istekleri bulunduğunda, yatırımların kentte hangi katma değerleri üretmesi gerektiği anlamında da yeni fikirler ve yeni projelerle yürümesi gerektiğini dile getiren Makas, "Bilgi almadan fikir sahibi olmak ne bir il başkanına ne de bir STK başkanına yakışır. Ben siyasi hesaplaşmaların görülmeye çalışıldığı bu içi boş söylemleri çok kıymetli kamuoyunun vicdanına bırakıyorum." dedi.

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