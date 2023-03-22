Çanakkale'de su tasarrufu için vatandaşlara perlatör dağıtıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de su tasarrufu ve su kaynaklarının verimli kullanılmasına dikkati çekmek için perlatör dağıtımı yapıldı.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezindeki veznelerde başlayan dağıtımda gazetecilere, çalışma hakkında bilgi verdi.

Dağıtımın 22 Mart Dünya Su Gününde yapıldığını belirten Gökhan hem ülkede ve bölgede kendini hissettiren kuraklıklar ile birlikte su tasarrufunun öneminin her geçen gün arttığına işaret etti.

Konuya ilişkin uzun süredir alınan encümen kararları başta olmak üzere çeşitli bilgilendirme faaliyetleri ve çalışmalarında yürütüldüğünü hatırlatan Başkan Gökhan, Çanakkale'nin içme suyu Atikhisar Barajı'ndan temin edildiğini söyledi.

Barajdaki su seviyesinin yüzde 50 civarında olduğunu vurgulayan Gökhan, şöyle devam etti:

"Geçen sene bu zamanlarda yüzde yüz doluydu. Bu sadece bizim barajımız için geçerli değil. Bayramiç ve diğer barajlarımız da öyle. Hatta bazı tarım ürünlerinin dahi ekilememesi söz konusu. Eğer nisan yağmurları yeteri kadar yağmazsa çeltik gibi bazı ürünlerde kısıtlamaya gidilecek. Su tasarrufu ile ilgili encümenimizde bazı kararlar almış ve meclisimizde kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu konuda mücadelemiz devam edecek. Arıtma tesisimizden çıkan su, Sarıçay üzerinden denize dökülüyor. Halbuki o su kirli bir su değil. Hatta orada sudaki mikropları dahi arıtıyoruz ama atık sudan ayrıştırıldığı için içme suyu olarak kullanamıyoruz ama sulama suyu olarak yani parkların sulanması ve yolların yıkanmasında kullanmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında yağmur suyunun tekrar kullanılabilmesi ile ilgili çaba gösteriyoruz. Yağmur sularının toplanmasına ilişkin yeni yapılan binalarda bir yerde biriktirilmesine ilişkin kararlarımızı almıştık."

Ülgür Gökhan, su tasarrufunun önemine vurgu yapmak için perlatör dağıtımı yapmaya başladıklarını belirterek, "Bugünün önemine vurgu yapmak için biz de kentlilerimize perlatör dağıtıyoruz. Bu aparat sayesinde kentlilerimiz su tasarrufu sağlayabilecek. Bu aparat, çok kolay bir şekilde musluklara takılabiliyor. Böylelikle hem su tasarrufu sağlayabiliyor hem de bütçemizi koruyabiliyoruz. Bunun gibi daha birçok konuda halkımızı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapacağız." şeklinde konuştu.









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