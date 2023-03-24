Fenerbahçe'nin 1953'te kazandığı "Şehitler Abidesi Kupası", Çanakkale'de sergileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'nin 1953'te kazandığı "Şehitler Abidesi Kupası", Çanakkale'de sergileniyor

AA

Fenerbahçe'nin 1953'te kazandığı "Şehitler Abidesi Kupası", Çanakkale'de sergileniyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Şehitler Abidesi'nin yapımına destek olmak için 1953 yılında düzenlenen ve Fenerbahçe'nin kazandığı kupa, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde sergilenmeye başlandı.

Beşiktaş, Galatasaray ve Vefaspor'un da katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen turnuvanın birincisi olan sarı-lacivertlilerin müzesinde bulunan "Şehitler Abidesi Kupası", Fenerbahçe Spor Kulübü ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı arasında hazırlanan protokolle 4 ay süreyle sergilenmek üzere Çanakkale'ye getirildi.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, kuruluşunun 100'üncü yılının kutlandığı Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolların Çanakkale'de başladığını hatırlattı.

Çanakkale Savaşları'ndan sonra 1940'lı yıllarda bu büyük zaferi nesiller boyu yaşatacak bir anıt yaptırılmasının gündeme geldiğini belirten Kaşdemir, 1952'de Gelibolu Yarımadası'nda şu an bulunduğu bölgeye abide inşa edilmesi için proje çalışmasına başlandığını anlattı.

Milletin el ele, gönül gönüle vererek abideyi hep birlikte yapmaya karar verdiğini aktaran Kaşdemir, "Bu süreçte dörtlü turnuva icra edilmiş, geliri de Şehitler Abidesi'ne bağışlanmıştır. Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu tarihi hikayeyi öğrendiğimizde çok heyecanlandık. Böyle ulvi bir amaç için ortaya çıkmış bir turnuvanın sonunda verilen kupanın Çanakkale Şehitleri Abidesi görünümünde olduğunu görünce bu heyecanımız daha da arttı." diye konuştu.

Kaşdemir, Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileriyle temas kurup kupayı Çanakkale'de sergilemek istediklerini bildirdiklerini, bu talebin çok olumlu karşılandığını dile getirdi.

Kupanın 4 ay boyunca Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde sergileneceğini belirten Kaşdemir, "Şehitler Abidesi Kupamız, Çanakkalelilerin ve buraya gelen bütün ziyaretçilerimizin ziyaretine açık hale geldi. Başkanımız Ali Koç başta olmak üzere tüm yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah her zaman olduğu gibi Çanakkale bizim ortak paydamız olmaya devam edecek ve Çanakkale ruhunu her zaman kalbimizde, ruhumuzda hissedeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Dernekler İletişim Müdürü Asil Ramazan Erkan da bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lapseki Belediyesi deprem bölgesinde 5 gün iftar verecek
YEREL HABERLER Lapseki Belediyesi deprem bölgesinde 5 gün iftar ...
Ramazanın ilk gününde son iftar şehitler diyarı Çanakkale'de yapıldı
YEREL HABERLER Ramazanın ilk gününde son iftar şehitler diyarı ...
120 metrelik platform, 67 metreye indirilerek Çanakkale Köprüsü altından geçirildi
YEREL HABERLER 120 metrelik platform, 67 metreye indirilerek ...
Dev platformun Çanakkale Boğazı'ndan geçişi başladı
YEREL HABERLER Dev platformun Çanakkale Boğazı'ndan geçişi başladı
Çanakkale'de su tasarruf aparatı dağıtımına başlandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de su tasarruf aparatı dağıtımına başlandı
Çanakkale'de su tasarrufu için vatandaşlara perlatör dağıtıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de su tasarrufu için vatandaşlara perlatör ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.