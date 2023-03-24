Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında ithal arpanın kilogramı ortalama 5,26 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Arpa (ithal) Kg 5,26 HTS Çeltik Kg 16,94 MTS Buğday (sert) Kg 6,95 MTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 12,38 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 140,47 MTS Zeytinyağı (ham) Kg 64,00 MTS Zeytinyağı (yemeklik) Kg 82,00 MTS İnek sütü Litre 10,84 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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