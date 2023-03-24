Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında ithal arpanın kilogramı ortalama 5,26 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (ithal)
|Kg
|5,26
|HTS
|Çeltik
|Kg
|16,94
|MTS
|Buğday (sert)
|Kg
|6,95
|MTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|12,38
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|140,47
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|64,00
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|82,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|10,84
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış