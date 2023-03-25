Biga ve Gelibolu'da şehit aileleri ile gaziler ve yakınlarına iftar verildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ve Gelibolu ilçelerinde şehit aileleri, gaziler ve yakınlarının katılımıyla iftar programları düzenlendi.



Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, ilçedeki bir otelde Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile daire amirlerinin de yer aldığı iftarda yaptığı konuşmada, programa katılanlara teşekkür etti.



Dolu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bu cennet vatanda Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı, şerefli bireyleri olarak huzur içinde yaşayabiliyorsak, bu vatan, bayrak, ezan ve bütün kutsal değerler uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin sayesindedir. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve bu kutsal değerler uğruna bize bu vatanı bu coğrafyayı emanet eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle, minnetle, saygıyla anıyoruz. Rabbim onlardan razı olsun. Rabbim hem onlardan hem de siz değerli ailelerinden razı olsun. Çünkü sizler en değerlinizi canınızı, evlatlarınızı, çocuklarınızı, yeri geldi anne babanızı kaybetmenize rağmen 'Vatan sağ olsun' diyecek kadar da dünyada ve tarihte emsali görülmeyen bir inancın temsilcilerisiniz."

- Gelibolu

Gelibolu ilçesinde şehit aileleri ve gaziler ile yakınları, ilçe idarecileriyle iftarda bir araya geldi.



Yemeğin ardından dua edilen iftarda, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı ve eşi Fendiye Büşra Abacı katılımcılarla yakından ilgilendi.



Abacı ve eşi, şehit yakınları ve gazilere hatırlarını ve bir ihtiyaçları olup olmadığını sorarak bir süre sohbet etti.

İftar programına, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ferat Vural, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Arif Çam da katıldı.

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