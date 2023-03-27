Gelibolu Mevlevihane'sinde ramazan dolayısıyla sema gösterisi düzenlendi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Mevlevihanede, ramazan dolayısıyla program düzenlendi.

Mevlana Öğretisini ve Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen sema töreni Mesnevi okumalarıyla başladı.

Ramazan ayının önem ve faziletlerinin anlatıldığı programa çevre il ve ilçelerden de yoğun ilgi gösterildi.

Dernek Başkanı Sedat Kocaman, 2023 yılının Hazreti Mevlana Yılı ilan edilmesi sebebiyle Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema ve ney Kurslarının yoğun bir şekilde devam edeceğini belirterek, 30 Nisan itibariyle programların her hafta pazar günü yapılacağını söyledi.

Sema gösterisi yapılan dua ile sona erdi.





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