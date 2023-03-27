Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 54 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot bulunduğunu tespit etti.

"TCSG-28" botuyla bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer operasyonda ise "TCSG-85" ve "KB-4304" botlarıyla aynı bölgeye giden ekipler, lastik bot içinde 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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