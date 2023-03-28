ÇOMÜ ve UEDAŞ arasında işbirliği protokolü imzalandı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ve Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi Bölümü ile Uludağ Perakende Elektrik Satış AŞ ve Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) arasında işbirliği çerçeve protokolü imzalandı.

UEDAŞ Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen imza törenine, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ve Uludağ Perakende Elektrik Satış AŞ Genel Müdürü Ali Erman Aytac ve Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı katıldı.

Bir süredir devam eden üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları sonucunda imzalanan protokol ile ÇOMÜ, Uludağ Perakende Elektrik Satış AŞ ve Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ arasında ortak proje, AR-GE çalışmaları, staj hareketleri ve ortak kongre, sempozyum gibi konularda işbirliği yapılacak.



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