Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,82 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Arpa (yemlik) Kg 5,82 HTS Pirinç (orta tane) Kg 32,00 HTS Yumurta Adet 2,80 HTS Mısır (yanık) Kg 1,20 MTS Armut Kg 12,24 MTS Ayva Kg 5,10 MTS Elma Kg 6,50 MTS Marul Kg 5,96 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 95,00 MTS Zeytinyağı (yemeklik) Kg 68,48 MTS İnek sütü Litre 10,33 MTS Koyun sütü Litre 17,77 MTS Keçi sütü Litre 12,17 MTS Zeytin Kg 50,00 MTS Kuru üzüm Kg 58,00 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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