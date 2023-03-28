Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,82 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|5,82
|HTS
|Pirinç (orta tane)
|Kg
|32,00
|HTS
|Yumurta
|Adet
|2,80
|HTS
|Mısır (yanık)
|Kg
|1,20
|MTS
|Armut
|Kg
|12,24
|MTS
|Ayva
|Kg
|5,10
|MTS
|Elma
|Kg
|6,50
|MTS
|Marul
|Kg
|5,96
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|95,00
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|68,48
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|10,33
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|17,77
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|12,17
|MTS
|Zeytin
|Kg
|50,00
|MTS
|Kuru üzüm
|Kg
|58,00
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış