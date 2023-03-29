Edirneli babanın kızına hediyesi böbreği oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirneli babanın kızına hediyesi böbreği oldu

AA

Edirneli babanın kızına hediyesi böbreği oldu

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Edirne'nin İpsala ilçesinde yaşayan baba, Kovid-19 salgınında böbreklerinde hasar oluşan ve diyalize bağlanan kızına Çanakkale'de yapılan operasyonla böbreğini verdi.

Salgın sürecinde rahatsızlanan ve bir yıl önce evlenen 22 yaşındaki Aynur Örz, iyileştikten bir süre sonra böbrek rahatsızlığı çekmeye başladı.

Edirne'de gittikleri hastanede, böbreklerinde hasar oluştuğu belirlenen genç kadının diyalize bağlanmasına karar verildi.

Kızının bu süreçte çok zorlandığını gören 53 yaşındaki baba Kadir Kızıltaş, birçok merkeze nakil başvurusunda bulundu.

Uygun böbrek çıkmayınca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Organ Nakil Merkezi ile irtibata geçen Kızıltaş, ÇOMÜ Hastanesinden olumlu dönüş aldı.

Yapılan tetkikler sonrası Kızıltaş'tan alınan böbrek, operasyonla kızına nakledildi.

Baba Kadir Kızıltaş, AA muhabirine, kızının yaşadığı acıların sona ermesi için bir tanıdığının tavsiyesi üzerine ÇOMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan'la görüştüklerini söyledi.

Tıbbi şartların tutması halinde kızına böbreğini verebileceğini öğrendiğini belirten Kızıltaş, "Biz de buraya geldik. Tüm değerler uygun çıktı. Çok kısa sürede ameliyatımız tamamlandı. Kızımın sağlığı normale dönmeye başladı. Tekrar sağlığına kavuştuğu için çok mutluyum. Herkesi organ bağışına davet ediyorum." diye konuştu.

Aynur Örz ise yeniden hayata tutunmasına vesile olan babasına ve hastanede görevli hekimler ile yardımcı personele teşekkür etti.

Hastanede kendileriyle yakından ilgilenildiğini dile getiren Örz, "Babam bana organ bağışı yapmasaydı daha çok sıra bekleyecektim. Lütfen herkes bu konuda duyarlı olsun." dedi.

- "Evladını tekrar hayata bağladı"

Prof. Dr. Cabir Alan da canlı donörden naklin böbrek, karaciğer ve akciğerde çoğunlukla aile içinde yapıldığını, bunun için doku, kan ve organ uyumunun önemli olduğunu aktardı.

Aynur Örz'ün rahatsızlığı sonrası diyalize bağlanmak zorunda kaldığını anlatan Alan, "Kadir Bey çok duyarlı bir davranışta bulunarak evladını tekrar hayata bağladı. Aslında kendisi de genetik bir rahatsızlığa sahip, albino hastalığına maruz. İç organlarında da ciddi bir anomali var ama çocuğunun hayata tutunabilmesi için böbreğini bağışladı." ifadesini kullandı.

Alan, babadan böbreğin alınması ve kızına nakledilmesinin 4 saatlik operasyonla gerçekleştirildiğini, genç kadının böbrek fonksiyon değerlerinin tamamen normale döndüğünü kaydetti.

Türkiye'de organ bağışı miktarının düşük olduğunu vurgulayan Alan, bağışçı olunması çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
ÇOMÜ ve UEDAŞ arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER ÇOMÜ ve UEDAŞ arasında işbirliği protokolü imzalandı
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı
Çanakkale Boğazı girişinde arızalanan gemi demirletildi
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı girişinde arızalanan gemi ...
Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları
Gelibolu Mevlevihane'sinde ramazan dolayısıyla sema gösterisi düzenlendi
YEREL HABERLER Gelibolu Mevlevihane'sinde ramazan dolayısıyla sema ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.