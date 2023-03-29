Kardeş şehir Osnabrück'ten Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan'a ziyaret

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale ile Almanya'nın Osnabrück kenti arasındaki kardeş şehir ilişkisi kapsamında hayata geçirilen “Benim Kentim Bizim Kentimiz Projesi"nin çalışmaları için gelen heyet, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı ziyaret etti.

Konukları Belediye Meclis Salonu'nda kabul eden Gökhan, heyeti Çanakkale'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Çanakkale'nin tarihi, sosyal ve kültürel yaşamına ilişkin bilgiler veren Gökhan, Osnabrücklü ve Çanakkaleli gençlerin bir araya gelerek kültür paylaşımında bulunmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Gökhan, bu ilişkilerin kentlerin gelişimine de katkı sağlayabileceğine değinerek, şunları kaydetti:



"Eskiden büyüklerimizden, öğretmenlerimizden aldığımız bilgilerle gelişiyorduk ama şu anda internet ve sosyal medya diye bir kavram var. Özellikle gençler internet ve sosyal medya üzerinden bilgiye hızlıca ulaşabiliyorlar ve gelişimlerini sağlayabiliyorlar. Teknolojik gelişmeler büyük bir hızla ilerliyor. Eskiden bir teknolojinin gelişmesi onlarca yıl alabiliyordu ama şu anda sene başındaki bir teknoloji, sene sonunda eski bir teknoloji haline gelebiliyor. Gençlerin beyinleri çok daha hızlı çalışıyor ve öğrenme becerileri daha hızlı oluyor. Dolayısıyla gençlerimizden yararlanmamız gerekiyor. Katılımcı demokrasinin özü de bu. Yönetim kadrosundaki insanların mutlaka gençleri katılımcı demokrasinin bir parçası haline getirmesi lazım. Onların bu hızlı bilgi edinebilmeleri, bizlerin kararlarında da pozitif etki yaratacaktır."



Ziyaret, karşılıklı hediye takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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