Gelibolu’da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Toplantıda, 2023 yılı ocak-mart dönemini kapsayacak şekilde 3 aylık faaliyetlerin bildirimi, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında farkındalık eğitimlerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar da ele alındı.

Programa, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan, İlçe Jandarma Komutanı Özgür Üngüt, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir, İlçe Sağlık Müdürü Yunus Tan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan katıldı.

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