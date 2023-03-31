Çanakkale seramiklerinin vazgeçilmezi balık figüründen kap ve biblolar üretiyor

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Geleneksel Çanakkale seramiklerinin vazgeçilmezi balık figürleri, akademisyen Ergün Arda'nın atölye çalışmalarıyla sıvı kapları ve biblolar halinde özgün tasarımlara dönüştü.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergün Arda, seramik eserlerini daha önce açtığı 3 kişisel sergi ve bir etkinlikte sanatseverlerle buluşturdu.

Arda, geleneksel Çanakkale seramiklerinin vazgeçilmez figürlerinden balık formunda yaptığı özgün sıvı kapları ve biblolarını yeni sergilerde de beğeniye sunmak amacıyla "Çanakkaleli Balıklar" adını verdiği atölye çalışması başlattı.

Seramik kültürünü tanıtmak için yola çıkan Doç. Dr. Arda, AA muhabirine, Osmanlı döneminden bugüne "seramik" denildiğinde akla ilk olarak İznik'in, ardından da Kütahya'nın geldiğini söyledi.

Bu şehirlerden ustaların o yıllarda saraya seramik ve çini imal ettiğini belirten Arda, Çanakkale seramiklerinin ise halka hitap ettiğini, "köylü sanatı" olarak bilindiğini anlattı.

Geleneksel ürünlerde balık figürünün ön plana çıktığına değinen Arda, bunu yeniden hatırlatmak amacıyla seramik çamurunu yoğurup tasarımlarını yansıtmaya çalıştığını ifade etti.

Arda, geleneksel Çanakkale seramikleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Çanakkale seramiklerinin temel özellikleri çok süslü olmaları, üzerlerinde çiçek motiflerinin bulunması, akıtma astar ve sır dekorlarının kullanılması. İlgi çekici, çarpıcı ve etkileyici, zaman zaman da kaba örnekler sergileyen seramikler var. Bunların içinde at başlı testiler, at biçimli kaplar, değişik hayvan formları gibi çok fazla ürün yelpazesi var. 17. yüzyılda yayvan tabakları, sır altı dekorları çok meşhur. Camiler, yelkenliler, balıklar var. Ben de ÇOMÜ'de 21 yıldır görev yapan birisi olarak bu şehrin önemli kültür değerlerinden geleneksel Çanakkale seramikleri üzerine çalışıyorum. Bu seramiklerin içinde de Çanakkaleli balıklarımız var. Yeni bir şekil ve kendi tasarımlarımla balıkları sanatla buluşturdum, yeniden hayat buldu."

- "Çanakkaleli Balıklar" İznik'te 18 Mayıs'ta sergilenecek

Doç. Dr. Arda, geçen yıl ikisi İstanbul, biri Çanakkale'de olmak üzere bu eserlerinden oluşan 3 kişisel sergi açtığını, bu sene ise tasarımlarının Ankara Art'ta sanat fuarında sergilendiğini aktardı.

Son serginin, geleneksel Çanakkale seramiklerinin "raku pişirim" tekniğiyle özgün yorumlarını içerdiğini ifade eden Arda, "Yine geleneksel Çanakkale seramikleri konusunda özellikle balık formlarından değerlendirebileceğimiz, üstten dolum haznesi olan, ağzından da sıvının boşaltıldığı kapları yaptık. Bir balık formu nasıl yapılır? Bunun için work shop yaptım ve uygulamalı olarak Füsun Kavalcı'nın atölyesinde 2 gün üst üste ikişer saat katılımcılara anlattım, tanıttım. Onlar da çok etkilendiler bu süreçten, çok memnun kaldılar." dedi.

Ergün Arda, bu süreçlerle birlikte geleneksel Çanakkale seramiklerinin tanıtımına katkı sağlayacak gelişmelerin yaşandığını belirtti. Bu konuda kendisine çok sayıda sergi teklifi geldiğini vurgulayan Arda, şunları kaydetti:

"Çanakkaleli Balıklar dediğim, geleneksel Çanakkale seramiklerinden çıkışlı, özgün yorumlarını yaptığım bu balıklar 18 Mayıs'ta İznik'te sergilenecek. Ankara'dan Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Candan Dizdar Terviel'in daveti üzerine yeni seramik yapıtlar hazırlayacağım. Renk olarak mavi beyaz kullanmamız istendi. İznik'ten sonra yurt dışında da sergilenecek. 3 ayaklı bir sergi bu. Ayrıca daha önce 4-7 Mayıs'ta Denizli'de cam bienalinde anlatacağız balıkları. Daha sonra Füreya Koral'ın da öğrencisi olan Mehmet Tüzüm Kızılcan hocamızın bir daveti var. Çanakkaleli Balıklar ekim ayında yapılacak bu sempozyumda da boy gösterecek."

Arda, Çanakkale seramiklerindeki balık formlarını, kültür elçisi gibi tanıtmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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