Çanakkale'de bisiklet ve motosikletler için yeni park alanları oluşturuldu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Belediyesi tarafından bisiklet ve motosikletler için yeni park alanları oluşturuldu.
Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında bisiklet, motosiklet ve skuter gibi araçların park yerlerine yönelik düzenlemeler gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, araç parklarının ve kent içi trafiğin düzenlenmesine yönelik, Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi çevresi ile belirlenen noktalara bisiklet ve motosikletler için park yerlerinin montajı gerçekleştirilip kentlilerin kullanımına sunuldu.