Biga'da okul yerleşke alanında inşaat çalışması sürüyor

ÇANAKKALE (AA) - Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, yapım süreci devam eden okulların inşaat alanlarını ziyaret etti.

Süreç hakkında açıklamalarda bulunan Dolu, yaklaşık 2 yıldır okulların yapımı konusunu çözmeye çalıştıklarını belirtti.



Bazı sorunlar nedeniyle geçen yıl yüklenici firmanın projeden çekildiğini belirten Dolu, "Geçtiğimiz yıl fiyatlar revize edildi, güncellendi. Bakanlığa sunuldu. Özellikle milletvekillerimiz ve siyasi parti temsilcilerimizle Ankara ziyaretimiz oldu. Hukuki sorunun çözülmesi ile Bakanlığımız yeni fiyatlarla ihaleye çıkılmasında bir sakınca görmedi. İhalesi İl Özel İdaresi tarafından gerçekleşti." dedi.



Şantiye alanında 5 bina bulunduğu anlatan Dolu, şöyle devam etti:

"Kampüs alanımızda iki adet 24 derslikli okul, bir adet 32 derslikli okul, biri 200 kişilik kız ve erkek öğrencilerimiz için yurt, bir de çok amaçlı salon yemekhanesi ile tüm binaların altyapı ısıtmalarının olacağı kısım var. 25 bin 500 metrekare inşaat alanı olan kampüsü inşallah öğrencilerimizin ve eğitim camiamızın hizmetine sunacağız. Eylül ayına Biga Ortaokulunu yetiştirmeye çalışıyoruz."

Dolu'ya ziyarette, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Borazan, MHP İlçe Başkanı Salih Altınkaya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan ile Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen eşlik etti.

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