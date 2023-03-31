Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında çeltiğin kilogramı ortalama 14,82 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Çeltik
|Kg
|14,82
|MTS
|Buğday (kırmızı)
|Kg
|6,13
|MTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|11,79
|MTS
|Süzme bal
|Kg
|141,56
|MTS
|Elma
|Kg
|7,15
|MTS
|Limon
|Kg
|14,00
|MTS
|Muz
|Kg
|22,00
|MTS
|Portakal
|Kg
|12,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|11,47
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|13,44
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış