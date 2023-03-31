Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında çeltiğin kilogramı ortalama 14,82 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Çeltik Kg 14,82 MTS Buğday (kırmızı) Kg 6,13 MTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 11,79 MTS Süzme bal Kg 141,56 MTS Elma Kg 7,15 MTS Limon Kg 14,00 MTS Muz Kg 22,00 MTS Portakal Kg 12,00 MTS İnek sütü Litre 11,47 MTS Keçi sütü Litre 13,44 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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