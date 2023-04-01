Bigalı Ayfer Çalışkan, çarpana dokumayı gelecek kuşaklara aktaracak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan Ayfer Çalışkan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce verilen "Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ve sanatçı tanıtım kartı"nı almaya hak kazandı.

Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun bir süreç sonucunda kartını aldığını söyledi.

Bu süreçte kendisine Müesser Kemeli ve Sevgi Yüksel Uzunöz'ün büyük desteklerinin olduğunu belirten Çalışkan, "Hocalarıma ve her çalışmamda yanımda olan ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen başta eşim Mesut Çalışkan olmak üzere aile üyelerime ve sanatçı dostlarıma çok teşekkür ederim. Üstlendiğim misyonun bilinci içinde çalışmalarımı geliştirerek ve geleneksel el sanatı çarpana dokumayı gelecek kuşaklara aktarmaya niyet ediyorum." dedi.

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