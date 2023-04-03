Çanakkale Boğazı girişinde arızalanan gemi demirletildi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı girişinde makineleri arızalanan Panama bayraklı gemi, römorkör refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.

Mısır'dan Gemlik'e giden 108 metre uzunluğundaki "Suave" isimli geminin makineleri, Ege Denizi yönünden boğaza girişi sırasında arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-16" römorkörü sevk edildi.

Ayrıca aynı mevkideki diğer gemilerin kaptanları arızayla ilgili bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde, Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.

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