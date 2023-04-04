Dumlupınar şehitleri Gelibolu'da anıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda 4 Nisan 1953'te Nara Burnu önlerinde İsveç bayraklı gemiyle çarpıştıktan sonra batan Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci, facianın 70'inci yılında Gelibolu ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Şehit denizciler için Gelibolu Feneraltı mevkisinde bulunan Deniz Kuvvetleri Kültür Parkı’ndaki Şehit Denizaltıcılar Anıtı'nda tören yapıldı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Denizaltı Sevenler Derneği Gelibolu Temsilcisi Kemal Dalgıç, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Konuşmaların ardından "Denizciler Andı" okundu.

Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından şehitler anısına denize çelenk bırakılmasıyla program tamamlandı.

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