Çanakkale'de 3 ayda 263 uyuşturucu satıcısı yakalandı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de 3 ay içinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 263 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak 1 Ocak ve 3 Nisan tarihleri arasında 227 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 263 şüpheli yakalandı, bunlardan 13'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakılırken haklarında yasal işlem başlatıldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 146 gram bonzai, 991 gram metam fetamin, 293 gram skunk, 150 gram esrar, 5 gram kokain, 170 sentetik ecza, 6 tabanca, 61 mermi, 1 tüfek ve 4 bin 145 lira para ele geçirildi.

Öte yandan, operasyonlar sırasında hakkında çeşitli suçlardan da arama emri bulunan 30 kişiden 13'ü tutuklandı, 17'si serbest bırakıldı.



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