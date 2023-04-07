Kardeş şehir Osnabrück'ten gelen proje heyeti Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Belediyesinin kardeş kenti olan Almanya'nın Osnabrück kentinden gelen ekiple düzenlenen "Benim Kentim Bizim Kentimiz" adlı projenin ikinci etabı gerçekleştirildi.

Ana konu başlığı "Gençlik meclisi" olan projenin Çanakkale ayağında gençler, Çanakkale Belediyesinin çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı buldu.

Bu kapsamda Çanakkale Belediyesi Altın Yıllar Yaşam Merkezi, Çocuk Kültür Evi, Manfred Osman Korfmann Kütüphanesi, Çanakkale Seramiği Anı Eşya ve Üretim Merkezi, Çanakkale Seramik Müzesi, Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi, Karina Deniz Müzesi, Troia Sosyal Yaşam Evi, Çanakkale Gençlik Merkezi ziyaret edildi.

Proje ekibi, Troya Müzesi, ÇOMÜ Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlem Evi, Tevfikiye Arkeoköy'ü ziyaret edip Çanakkale şehir merkezini de tanıma fırsatı buldu.

Koza Gençlik Derneği, Çanakkale Kent Konseyi gibi sivil kuruluşlar ile yapılan ortak çalışmalar, workshoplar ile çeşitlendirilen program, iki kentin de gençlik çalışmalarına katkı sundu.

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