Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Barbados bayraklı gemi, römorkör refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.

Gürcistan'dan Suudi Arabistan'a giden 117 metre uzunluğundaki "Alma Marine" isimli, kimyasal madde yüklü tankerin makineleri, Kilitbahir önlerinde arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Türkeli" römorkörü sevk edildi.

Ayrıca aynı mevkideki diğer gemilerin kaptanları arızayla ilgili bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde, Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.

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