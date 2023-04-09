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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Son evre böbrek yetmezliği hastası periton diyalizinden nakille kurtuldu

AA

Son evre böbrek yetmezliği hastası periton diyalizinden nakille kurtuldu

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kişi, böbrek yetmezliği nedeniyle bağlı kaldığı periton diyalizinden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde yapılan nakil sayesinde kurtularak sağlığına yeniden kavuştu.

İlçedeki bir kurumda veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak çalışan 55 yaşındaki Yalçınsoy'a 4 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Doktorlar, kontrollerinde böbreklerinin işlevini yitirmek üzere olduğu ve son evrede bulunduğu anlaşılan hastanın hemodiyaliz yerine periton diyalizi tedavisi alması gerektiğine karar verdi.

Yalçınsoy, karnının içine sıvı verilerek zararlı maddenin vücuttan dışarı atılması yöntemi olan periton diyalizine başlamasının ardından 3 yıl önce nakil için ÇOMÜ Organ Nakil Merkezine başvurdu.

Hastaneden daha önce 4 kez çağrılan Yalçınsoy için bu böbrekler uyum sağlamadı. Hastaya, 5'inci çağrıda uygun böbrek bulunup nakil gerçekleştirildi.

Nakille adeta yeniden doğan Süleyman Yalçınsoy, AA muhabirine, kendisi ve ailesi için çok zorlu bir sürecin, son çağrının ardından yapılan operasyonla geride kaldığını söyledi.

Böbrek yetmezliği yaşadığı süreçte 6 saatte bir periton diyalizi alması gerektiğini, bu nedenle hiçbir yere gidemediğini, sosyal hayatının tamamen bittiğini belirten Yalçınsoy, şöyle konuştu:

"Bu hastalık ortaya çıktığında hiçbir şey yapamıyorsun. Asla rahat değilsiniz. Oğlum var burada, annesi 'Hadi gidelim' diyor. Ben ilaçlarla torbalarla gidiyorum. 'Gidemem' diyemiyorum. 6 saat sonra yine periton diyalizi uygulamam gerekiyor. Çok zorlu bir süreçti. Bu şekilde 4 yıl mücadele ettik. Allah bin kere razı olsun, beni ayağa kaldırdılar. Artık mutluyum. Böbrek rahatsızlığı olan hastalarımız çok fazla. Buraya kayıt yaptırsınlar ve mutlaka çağrıldıklarında gelsinler. Mutlaka gelsinler. '3'üncüde olmaz, 4'üncüde çıkmaz' demesinler. Belki 5'incide çıkar. Hiç korkmasınlar. Ben ameliyata girerken hiç korkmadım, hiçbir acı hissetmedim. Tüm ekibe teşekkür ediyorum. Organ bağışında bulunan aileye de 'Allah razı olsun' diyorum."

- 50 yaş üzeri bireylere "hipertansiyon ve diyabet taraması" önerisi

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan ise Yalçınsoy'a hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği teşhisi konulduğunu ifade etti.

Son evredeki böbreklerin ilaç tedavisine cevap veremez durumda olduğunu anlatan Alan, "Bu süreçte diyalize bağlanmasına karar verildi. O dönem alınan kararla hastanın periton diyalizi olarak bilinen karın içine bir sıvının verilmesi ve zararlı maddenin alınması şeklinde süreç uygulandı. Kendi kendine evde hastamız periton diyalizi uygulamaya başladı." dedi.

Yalçınsoy'un 3 yıllık süreçte merkeze 4 kez çağırıldığını ancak bulunan böbreklerin uyumsuz çıktığını kaydeden Alan, son olarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde bir hastanın beyin ölümünün gerçekleştiği, ailesinin bu kişinin organlarını bağışladığı bilgisinin geldiğini söyledi.

Aileye bu duyarlı davranış dolayısıyla teşekkür eden Alan, "Organ testi neticesinde Süleyman Beye uygunluk saptandı. Kendisi listenin üst sırasında yer aldığı için de böbrek nakli işlemi yapıldı. Hastamız operasyonun 10'uncu gününde. Kan değerleri tamamen normale döndü. Günlük idrar çıkış 2 litreye yakın durumda. Tamamen sağlıklı bir hal aldı." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Alan, Türkiye'de böbrek yetmezliği konusunun önemli bir seviyede olduğuna dikkati çekti.

Ülkede böbrek yetmezliğinin en büyük nedenlerinin hipertansiyon ve diyabet olduğu bilgisini veren Alan, "O yüzden belli bir yaş grubunda, özellikle 50 yaşın üzerindeki bireylerin mutlaka hipertansiyon ve diyabet yönünden taramadan geçmeleri gerekiyor. Herhangi bir sağlık problemi olmasa bile mutlaka doktora gidip bir check-up testten geçmeleri, ileride yaşayacakları problemlerin önlenmesi anlamında oldukça önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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