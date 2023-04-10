Çanakkale açıklarında 77 düzensiz göçmen yakalandı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botlarda 77 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botları tespit etti.

Ekiplerin "TCSG-905", "TCSG-28" ve "TCSG-6" botlarıyla düzenlediği 4 ayrı operasyonda, Filistin ve Afganistan uyruklu 77 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

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