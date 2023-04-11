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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de "Millet Buluşması"nda konuştu:

AA

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de "Millet Buluşması"nda konuştu:

ÇANAKKALE (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni bir iklimi bu ülkeye getireceğiz. Yeni bir iklimin özelliği şu: Sokakta, caddede karşılaştığımız insanlara tanımasak bile selam vermesini ihmal etmeyeceğiz. Kucaklaşacağız, ayrılmadık, ayrışmayacağız." dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Çanakkale Belediyesinin yeni hizmet binası önünde düzenlenen "Millet Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Çanakkalelilere iktidar olma sözü verdi.

Kılıçdaroğlu, ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceğini belirterek, "Emekliler hiç merak etmeyin. 2015'ten bu yana 'Emeklilere asgari ücret kadar Ramazan ve Kurban Bayramlarında birer maaş ikramiye verilsin' dedim. Yapmadılar, eksik yaptılar. Göreceksiniz önümüzdeki Kurban Bayramı'nda emeklilerin, emekli aylığı bu sefer ödenmeyen parası 15 bin lira olarak banka hesaplarına yatacak. 'Yapamaz' diyorlar değil mi? 'Sen istismar ediyorsun diyorlar' değil mi? Bay Kemal'i tanımıyorlar. Bay Kemal söz verdi mi mutlaka yapar." ifadesini kullandı.

Hiçbir ailenin gelirinin yoksulluk sınırının altında kalmasına izin vermeyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Her ailenin asgari gelir güvencesi olacak. Çanakkale sana söz, kazanacağız. Gençler, en büyük şikayetinizin torpil olduğunu biliyorum. Hakkınızın elinizden alındığını da biliyorum ama size sözüm söz, devlette liyakati sağlayacağız ve sözlü sınavı kaldıracağız, KPSS'den ne aldıysanız atamanızı yapacağız. Dolayısıyla sevgili gençler meraklanmayın aşınız, işiniz olacak. Sizin çalışmanız için her türlü çabayı göstereceğiz. Sizin hayalleriniz 'Bay Kemal'in hedefi olacak. Atama bekleyen öğretmenler, sağlıkçılar, teknik personel; tamamını çözeceğim. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Bütün köylerdeki okulları yeniden açacağız. Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğretmenle öğrencisini buluşturacağım. Hiçbir anne baba 'Çocuğumu kentteki okula göndereyim' diye köyünü terk etmeyecek."

- "Cumhuriyet Halk Partisinin iki kırmızı çizgisi var; bayrağımız ve vatanımız"

Kılıçdaroğlu, tarımın önemine işaret ederek, hiçbir üreticiyi toprağa küstürmeyeceklerini vurguladı.

Türkiye'nin tüm sorunlarını el birliğiyle çözeceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin çıkarları için tek adam rejimine karşıyız. Milli kurtuluş savaşını veren bir ülke, bir kişiye teslim edilemez. O nedenle karşıyız. Zaman zaman bizi suçluyorlar değil mi? 'Vay teröristler, vay şunlar, vay bunlar' Şunu herkes çok iyi bilsin. Cumhuriyet Halk Partisinin iki kırmızı çizgisi var; bayrağımız ve vatanımız." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'ni "vatan toprağı"na geri götüreceklerini ve Türk bayrağını oraya dikeceklerini aktardı.

Dünyada, hastanesi olmayan tek ordunun Türk Ordusu olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bir ordunun hastanesi yoksa ciddi sorun var demektir. GATA'yı elinden aldılar, askeri hastaneleri kapattılar. Göreceksiniz bir hafta içinde GATA'yı açacağız, askeri hastaneleri açacağız, şanlı ordumuza teslim edeceğiz. Biz onlar gibi değiliz. Ordumuzun bu coğrafyada ne kadar değerli olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, seçmenlere, 14 Mayıs'taki seçimlerde oy kullanmaları çağrısında bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyunuzu kullanın ve oyunuza sahip çıkın. Emin olun sandıkların tamamına da sahip çıkacağız. Hiç endişe etmeyin. Ayrıca kırsalda çalışan gençler, kadınlar, balıkçılar, bunların sosyal güvenlik primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Dolayısıyla toprakta çalışıyor musun, üretiyor musun; kazanacaksın. Sen kazanırsan Türkiye kazanacak. Sen kazanırsan buğday ithal etmeyeceğiz, sana vereceğiz parayı, sen kazanacaksın. Dolayısıyla yeni bir iklimi bu ülkeye getireceğiz. Yeni bir iklimin özelliği şu: Sokakta, caddede karşılaştığımız insanlara tanımasak bile selam vermesini ihmal etmeyeceğiz. Kucaklaşacağız, ayrılmadık, ayrışmayacağız. Onlar ayrıştırmaya çalışıyorlar, biz ayrışmayacağız. Onlar ikilik yaratıyorlar, biz bir olacağız. Bayrağımızın altında, vatanımızda bir olacağız, beraber olacağız."

- "Hakkın, hukukun ve adaletin gelmesi bizlere bağlı"

Türkiye'nin orman yangınlarını söndürecek uçaklara ihtiyacının olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Türk Hava Kurumunun yeteri kadar yapamadığını, yaptırmadıklarını da biliyoruz. Size sözüm söz. 16 cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım, yangın söndürme uçakları alacağım. Bizim lükse ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğimiz mütevazıdır. Cumhurbaşkanı dediğiniz halkını düşünür. Cumhurbaşkanı dediğiniz Türkiye'deki paralarını yandaşları Amerikalara göndermez. Bir parantez açayım. O Amerika'ya, İngiltere'ye gönderdikleri paraların tamamını getireceğim ve bu millete vereceğim." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, kendi belediye başkanlarının büyük başarılar kazandığını belirterek, "Onlarla ilgili de çok ama çok şey söylendi. 'Sosyal yardımlar kesilecek' denildi, kesilmedi. Yine söylüyorlar. 'Kılıçdaroğlu'na oy vermeyin, gelirse sosyal yardımlar kesilir.' Hayır efendim." dedi.

Hak, adalet neredeyse kendilerinin de orada olacağını anlatan Kılıçdaroğlu, "Hakkın, hukukun ve adaletin gelmesi bizlere bağlı. Bizler çalışırsak bunlar olacak. Biz günün 24 saati çalışıyoruz. 6 lider bir aradayız. Dolayısıyla beraber mücadele edeceğiz. Türkiye'nin yeni bir atılıma ihtiyacı var. Türkiye'nin büyümeye ihtiyacı var. Türkiye'nin kalkınmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin katma değeri yüksek ürün üretmeye ihtiyacı var. Bütün bunların tamamının olması lazım." değerlendirmesini yaptı.

- "Türkiye dünyayla rekabet eden bir ülke haline gelecek"

Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerin yurt dışında gelecek aradığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Hiç merak etmeyin, iktidar değiştiğinde göreceksiniz ücretleriniz yüksek olacak, iyi gelir elde edeceksiniz. Kısa sürede araba, belli bir zaman diliminde de ev sahibi olacaksınız. Kendi ülkenizde çalışacaksınız. Kendi ülkenizde üreteceksiniz. Kendi ülkenizde kazanacaksınız ve Türkiye dünyayla rekabet eden bir ülke haline gelecek. Söz veriyorum. Birilerinin peşinde değil, dünyayla rekabet eden bir ülke haline geleceğiz. Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar olan havzayı Akdeniz'in en büyük üretim merkezi haline getireceğiz. Katma değeri yüksek ürün üretilecek orada. İstanbul'un nüfusu 5 yıl içinde 2,5 milyon azalacak. Çünkü insanlar bu bölgelere gelecekler. Erzurum başta olmak üzere tarım ve hayvancılık özel ekonomi bölgeleri oluşturacağız. Bununla ilgili de yakında sizlere video aracılığıyla ayrıntıları vereceğim. Göreceksiniz, Türkiye'nin bütün sorunlarını biliyoruz. Hepsini biliyoruz, hepsini çözeceğiz. Bilgimiz var, birikimimiz var, gücümüz var, gücü sizden alıyoruz, başkalarından değil."

"Millet Buluşması"nda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılımcılara hitap etti.

CHP ve İYİ Parti milletvekili adaylarının da tanıtıldığı programın ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Çanakkale Belediyesinin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirerek bölümlerini gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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