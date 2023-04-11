Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Tarihi Gelibolu Yarımadası ziyaretinde konuştu:

ÇANAKKALE (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bundan sonraki mücadelemiz akıl ve bilgi mücadelesi. Yeni yol, bilimde ve teknolojide ilerleme yoludur." dedi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası ziyaretinde Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Alçıtepe köyünde muhtarlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Çanakkale'de 108 yıl önce verilen mücadelenin sıradan bir mücadele olmadığını anlattı.

Çanakkale'de adalet mücadelesinin verildiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Biz kendi ülkemizde bayrağımızın altında özgürce yaşamak istiyoruz. O nedenle Çanakkale hem bizim hem de dünya tarihi açısından önemli bir kurtuluş mücadelesidir." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin sıradan bir devlet olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Biz, milli Kurtuluş Savaşı'nı verdikten sonra bütün mazlum ülkeler de kurtuluş savaşı verdiler ve cumhuriyet kurdular. Bundan sonraki mücadelemiz, akıl ve bilgi mücadelesi. Yeni yol, bilimde ve teknolojide ilerleme yoludur. Bilimde ve teknolojide ilerleyen ülke, dünyanın her yerinde saygınlık kazanan bir ülke olur. Büyüyen, kalkınan bir Türkiye'nin mücadelesini veriyoruz. Farklı düşünceden korkmamalıyız. Farklı düşünce kadar değerli bir şey yoktur."

Beraberindekilerle Hisarlık Tepe'deki Şehitler Abidesi'ne geçen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, alan kılavuzlarından bölge hakkında bilgi aldı, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Meçhul Asker Anıtı önünde dua edildi, temsili şehitliğe karanfil bırakıldı.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile partililer eşlik etti.

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