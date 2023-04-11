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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de iftar programında konuştu:

AA

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de iftar programında konuştu:

ÇANAKKALE (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milletin iradesine güveniyorum, ferasetine güveniyorum. Hep birlikte sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız, yeni bir Türkiye'yi, güzel bir Türkiye'yi, ahlaklı bir Türkiye'yi, adaletli bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz." dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Çanakkale Belediyesince Barbaros Mahallesi'nde düzenlenen sokak iftarında yaptığı konuşmada, cennet ülke Türkiye'de huzur içinde yaşamak istediklerini söyledi.

Herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bizim sorunumuz, eğer bir gencimiz işsizse, iş bulamıyorsa, siyasetin görevi o sorunu çözmektir. Dolayısıyla biz bunları yaptığımız zaman daha hoşgörülü, dayanışma kültürü gelişmiş, acıları paylaşan, sevinçleri paylaşan güzel bir toplumu inşa etmiş oluruz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, kadına yönelik şiddetin de el birliğiyle bitirileceğini, sevginin egemen olduğu bir Türkiye'yi inşa etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Bugün en çok ihtiyaç duyulan şeyin adalet olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bir çocuğumuz yatağa aç giriyorsa bilmeliyiz ki bu ülkedeki bütün çocuklar aç. Eğer bir aile elektrik borcunu ödeyemedi diye karanlıkta kalıyorsa bilelim ki bütün aileler karanlıkta kalıyor. Dolayısıyla dayanışma kültürümüzü büyütmek, beraber olmak, birlikte olmak ve güçlü olmak zorundayız. Sizlerden bunu istiyorum. Sakın ola ki 14 Mayıs'ta 'Benim işim, yoğun sandığa gitmeyeyim' demeyin. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Tek istediğim bir şey var. Elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu öyle kullanın. Defalarca söyledim, bir daha ifade edeyim. Kul hakkı yiyene oy vermeyin. Sevgili kardeşlerim, kul hakkı yiyene oy vermeyin."

- "Halka hizmet etmeyi kutsal bir görev kabul ediyoruz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, siyasetin zenginleşme değil halka hizmet aracı olduğunu anlattı.

Siyasetçinin halka hizmet ettikçe büyüyeceğini, görevini yerine getireceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "O nedenle biz halka hizmet etmeyi, Hakk'a hizmet etmek gibi kutsal bir görev kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgeye gittiklerini anımsatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Acıları anlatmak mümkün değil. O acıları ancak depremi yaşayan kişiler bilebilirler. Onların yaralarını sarmaya çalışıyoruz hep beraber. Toplum olarak hepimizin yüreği orada attı. Acaba bir kişi daha kurtulabilir mi diye hepimiz dualar ettik. Dolayısıyla dayanışma kültürümüzü gösterdik. Şimdi Allah nasip eder, iktidar olduğumuzu da göreceksiniz, onların yıkılan evlerini, yıkılan dükkanlarını, yıkılan ahırlarını hepsini sıfırdan yeni yapacağız. Bir kuruş bile almadan hepsini kendilerine teslim edeceğiz."

Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Adıyaman'a gideceğini ve depremzedelerle buluşacağını aktararak, "Milletin iradesine güveniyorum, ferasetine güveniyorum. Hep birlikte sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız, yeni bir Türkiye'yi, güzel bir Türkiye'yi, ahlaklı bir Türkiye'yi, adaletli bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz." dedi.

İftara, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ilçe ve belde belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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