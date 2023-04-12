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TKİ, Çan'da sosyal sorumluluk projesi kapsamında eğitim verdi

AA

TKİ, Çan'da sosyal sorumluluk projesi kapsamında eğitim verdi

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürü Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan, "Paris İklim Anlaşması sonrasında karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik projeler geliştirdik. Kurum olarak her zaman çevreyi koruma bilinciyle önce insan diyerek, kaynaklarımızı en doğru ve verimli şekilde kullanarak madencilik yapmayı ilke edindik." dedi.

Erdoğan, TKİ'ye bağlı Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde toplamda 5 köyü kapsayan kurumsal sosyal sorumluluk projesi "Yöre Köyleri Arıcılık Faaliyetleri ve Organik Lavanta Balı Üretimi Destekleme Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında bölgeyi ziyaret etti.

Daha önce arıcılık konusunda eğitim verilen yöre halkı ve muhtarlarla bir araya gelen Hasan Hüseyin Erdoğan daha sonra Çan Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen eğitime katılanlara sertifikalarını verdi, arı kovanı dağıtımı yaptı.

Törende konuşan Erdoğan, Çan’da aynı bölgede daha önce üretimini tamamlamış eski maden sahalarını yeşillendirme projesine imza attıklarını söyledi.

TKİ olarak rehabilitasyon çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Hasan Hüseyin Erdoğan "Nitekim, dekupaj ve üretim faaliyetleri nedeniyle bozulan doğal yapının korunması için arazi iyileştirme ve yeniden düzenleme çalışmaları yaptık. Bu anlayışla 11 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Madenlerimiz de bize emanet, çevremiz de! Bu bizim gelecek nesillere olan gönül borcumuzdur. Paris İklim Anlaşması sonrasında karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik projeler geliştirdik. Kurum olarak her zaman çevreyi koruma bilinciyle önce insan diyerek, kaynaklarımızı en doğru ve verimli şekilde kullanarak madencilik yapmayı ilke edindik." diye konuştu.

Çan İşletmesinde de üretimi tamamlanan maden sahalarındaki 300 dekar alana toplam 800 bin adet lavanta fidesi dikimi gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, "Böylece, ülkemizde ihtiyacı yüksek oranda ithalat yoluyla karşılanan ve piyasa değeri yüksek olan tıbbi-aromatik lavanta süs bitkisi ve ürünleri üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

Tören sonrasında katılımcılar ve aileleri ile birlikte iftar yemeği programı gerçekleştirildi.

İftara, TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürü Fatih Sarıca, Çan ilçe Tarım ve Orman Müdürü Belma Türe, ÇÖMÜ Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Harun Baytekin ile davetliler katıldı.

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