Çanakkale merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kendisini sosyal medyada uyuşturucu karşıtı olarak tanıtan Serdar Karakaş ile 6 kişi gözaltına alındı.

Ezine Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir süredir teknik takip çalışmalarını gerçekleştirdikleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Çanakkale il merkezi Yenice, Biga, Bozcaada ilçeleri ile Geyikli beldesinin yanı sıra, İstanbul, Balıkesir ve Antalya'da eş zamanlı operasyonda, kendisini sosyal medyada uyuşturucu karşıtı olarak tanıtan "Mübarek Serdar" lakaplı Serdar Karakaş ile 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 bin adet uyuşturucu nitelikte hap, 6 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden 20 milyon lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Gözaltına alınan 6 kişinin, mağdurlardan tehdit ve şantajla nitelikli yağma suçu işledikleri de tespit edildi.

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