Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, EMİTT Fuarı'nda

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ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, İstanbul'da başlayan 26. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) yerini aldı.

Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük turizm fuarlarından olan ve yerli yabancı birçok ülke ve kuruluşun katıldığı EMİTT, İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde başladı.

Açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilen fuara katılan Tarihi Alan Başkanlığı "Boğaz'ın Gazi Muhafızı Seddülbahir Kalesi" teması ile 8 numaralı salonda ziyaretçileri bilgilendiriyor.

Tarihi Alan'ın kültürel, turistik ve tarihi değerlerin tanıtıldığı stant, 15 Nisan Cumartesi gününe kadar 8. Salon'da, 8371 numaralı alanda yer alacak.

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