GMKA’dan "Sürdürülebilir Coğrafi İşaret Hareketi"

ÇANAKKALE (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), yürüttüğü Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında yöresel ürünlerin katma değerli hale getirilmesine yönelik Güney Marmara'da "Sürdürülebilir Coğrafi İşaret Hareketi" başlattı.

GMKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, oda ve borsalar, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, araştırmacılar ve yerel yönetimler iş birliğinde coğrafi işaret tescilli ürün sahibi kurum ve kuruluşların coğrafi işaretli ürünün sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak gelişim alanları irdelenerek tescilli ürünler özelinde çalışmalar yürütülecek.

Çalışmalar kapsamında AB sisteminde coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması konusunda uygulanan yöntemler, ekonomiye ve kırsal kalkınmaya katkıda bulunmuş başarılı coğrafi işaret uygulamaları, tedarik zincirleri, fiyat faktörleri, vergilendirme ve teşvik mekanizmaları, uluslararası coğrafi işaretin kullanımı ve hukuki süreçleri gibi konularda coğrafi işaret temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç, Güney Marmara'da ürünlerin coğrafi işaret tescilini alan kurum ve kuruluşların işbirliğinde ihtiyaç duyulan alanlarda danışmanlık sağlanarak yöresel ürünlerin ticarileşmesi destekleneceğini belirtti.

Balıkesir ve Çanakkale'de GMKA tarafından teknik destek programlarıyla devam eden coğrafi işaret sayısını artırma çabalarının yanı sıra hali hazırda coğrafi işaretli olan veya tescil aşamasında bulunan yöresel ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarda daha etkin şekilde pazarlanabilirliğinin artmasına yönelik olarak bu hareketin başlatıldığını vurgulayan Güç, şunları kaydetti:

"Coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen ham maddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanırken coğrafi işaret yerelliğin ulusala taşınarak kırsalda üretilen ürünlerin daha katma değerli hale gelmesi ve üreticiye daha çok gelir sağlamada çok önemli bir fonksiyona sahiptir. Coğrafi işaretlemede nicelik artsa da coğrafi işaret alan ürün sayısına karşın coğrafi işaretlemeyi doğru şekilde kullanan tanıtım, pazarlama ve satışta işaretlemenin sağladığı yararlardan yeterince faydalanabilen ürün sayısının artırılması gerektiği gözlemleniyor. Güney Marmara illeri Balıkesir ve Çanakkale coğrafi işaret tescilli ürün sayısı ve tescil alma potansiyeli taşıyan yöresel değerleriyle bu alanda önemli konumdadır."

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