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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Çanakkale ziyaretinde konuştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Çanakkale ziyaretinde konuştu:

ÇANAKKALE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2003 yılından 2023 sonuna kadar 7 milyar fidan dikilmesi hedefinde 6,5 milyar seviyesine ulaştıklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile Çanakkale İl Özel İdaresi'ni ziyaret ederek çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan ve beraberindekilerle kurumun bahçesine fidan diken Kirişci, Tacettin Aslan Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kirişci, bir soru üzerine, hükümetleri döneminde olmazsa olmaz diye gördükleri "yeşil vatan" ormanlara ayrı önem verdiklerini söyledi.

Çoğu kasti olmasa bile insanlar tarafından bilinçsizlikten, bilgi noksanlığından kaynaklı çıkarılan yangınlar karşısında ciğerlerinin dağlandığını belirten Kirişci, şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 2023 hedefimiz 7 milyar fidanı toprakla buluşturmaktı. Bu hedefe şu anda 500 milyon kaldı. 6,5 milyara geldik. Yanan orman alanlarını, zaten kanun da anayasada bunu emrediyor, başka bir amaç için hatta tarımsal faaliyetler için dahi kullanılamayan bu alanları mutlaka ağaçlandırıyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. 2021 yılında hepimiz gerçekten çok üzen yangınlara muhatap olduk. Yaklaşık 140 bin hektar orman alanı yandı. Ama biz bu 140 bin hektar orman alanını süratle yeniden ağaçlandırma çalışmalarıyla bir kısmına fideler, fidanlar dikerek, bir kısmını kendi halinde, kendi ağaçlanma veya yenileme çabasını sürdürsün diye bıraktık. Dolayısıyla şu anda bir karış yanan alanlarımızla ilgili çok şükür boş kalan kısmımız yok. Herhangi bir başka amaç için zaten kullanılması söz konusu değil."

Kirişci, rüzgarların yoğunlukla etkili olduğu Çanakkale'de 2003-2022 yıllarında 1032 orman yangınında toplam 7 bin 265 hektar alanın zarar gördüğü bilgisini verdi.

İl genelinde aynı süreçte 95 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu söyleyen Kirişci, bunların 15 milyonunun yanan alanlarda yeşerdiğini dile getirdi.

- Orman şehitleriyle ilgili düzenleme

Bakan Kirişci, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Gazi Meclisimizden 23 Mart itibarıyla önemli bir kanunu geçirdik. 9 kanunda, 40 maddede değişiklik öngören bir paketti, bu yasalaştı. 1994 yılında bu şehirde Orman Bölge Müdürlüğü yapan kardeşimizin de içinde bulunduğu 105 orman şehidimiz vardı. Biz onlara resmi olarak şehitlik unvanını da maalesef veremiyorduk. Rabb'imizin katında bunlar şehitti ama bu şehitlik unvanını inşallah Talat Göktepe kardeşimize de tıpkı diğer 104 şehidimiz gibi verilmiş oldu. Yani bunlar kendi vatandaşımız olan. Toplamı ise 133 kişi. Bir de dışarıdan gelip bize hizmet vermek üzere buralarda görev alan yabancılar var. Onlar da aynı şekilde hayatlarını kaybettiler. Onlara da biz ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz.

Tabii marifet iltifata tabii. Onlar bunu bekleyerek canlarını feda etmediler, biliyoruz. Aileleri de tevekkül içinde hareket ettiler ama biz bu hakkın teslimi adına da o yasamızda, o önemli düzenlemelerin yer aldığı yasamızda bir maddede bunu düzenliyordu. Bundan dolayı da Gazi Meclisimize tekrar şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki bundan sonra tek bir kardeşimizin bile bırakın hayatını kaybetmelerini, kıllarına zarar gelsin istemeyiz. Fakat bu ülkede bu kardeşlerimiz cansiparane çalışıyorlar, çalışmaya devam ediyorlar. Bizim Orman Genel Müdürlüğümüz ve bünyesinde çalışan her bir birey zaten aynı şuurla hareket ediyor. Bugün de gençlerimize fidanlarımızı dağıttık. Onları ormanın dostu olarak tanıttık, takdim ettik. İnşallah o çocuklarımız bu dağıtılan fidanları da dikerek hem ülkemizin ağaçlandırma çalışmalarına katkı sunmuş olacaklar. Hem de yeşille ilgili, çevreyle ilgili de daha bu yaştan bilinçlerine, bilinçlenmelerine de biz katkı sağlamış olacağız."

Kirişci, daha sonra vatandaşlara ve orman gönüllüsü çocuklar ile gençlere fidan dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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