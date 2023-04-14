Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'nda konuştu:

ÇANAKKALE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Yerlilik ve millilikle sağladığımız bir başarı var ama bunun karşısında duranlar yerlilikten ve millilikten rahatsız olanlar. Bunlar da maşalar. Buna 6 artı bir, 7 maşa mı dersiniz, ne derseniz deyin ama bunlar kesinlikle bu ülkenin birliğinden, beraberliğinden yana değiller." dedi.

Kirişci, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, partisinin 21 yıldan beri girdiği her seçimde birinci olduğunu söyledi.

Çanakkale'ye önemli yatırımların yapıldığını vurgulayan Kirişci, özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Türkiye'nin tarımsal iç ve dış ticaretine pozitif katkı sağlamayı sürdüreceğini anlattı.

Kirişci, orman köylüsü için yeni bir dönemin açılacağını belirterek, "Kesinlikle ve kesinlikle orman köylüsünün hiç hayal etmediği, bu zamana kadar önünde duran ormandan, 'Ya ben bundan, bu ormanın neresinden yararlanıyorum ki' dediği bir dönem artık kapanmış olacak." diye konuştu.

Gelecek ay yapılacak seçimlerin çok önemli olduğunu dile getiren Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İHA'larımız, SİHA'larımız artık dünyaya ihraç ediliyor. Hangardan çıkan bir savunma sanayisinde zirve Milli Muharip Uçağımız yine aynı şekilde şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerine artık yavaş yavaş teslim edilebilecek noktaya gelecek, üretimiyle beraber. Bunların hepsi dersek ki tesadüfen, tevafuken oldu. E o zaman biz hesap kitap bilmiyoruz demektir. Böyle bir şey olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 21 yıldan beri kesintisiz iktidarımızın, bu ülkede istikrar ve güvenin sağladığı iklim sayesinde bunlar gerçekleşti. Yani kendi takımından, kendi liderinden iftihar eden artık bir AK Parti var, bir AK Parti ailesi var. Şimdi yerlilik ve millilik oranı aynı zamanda istiklal ve istikballe ilgili vesayetlerin kaldırılmasıyla mücadelede olmazsa olmaz bir meseledir. Sizin kendinize yeter silahınız, mühimmatınız, gıdanız yoksa siz birilerinin dayatmasına boyun eğmek zorunda kalırsınız."

- "Milletimiz bunlara gereken cevabı inşallah 14 Mayıs akşamı verecektir"

Bakan Kirişci, bugün gübre fiyatlarının yüzde 50 enflasyona rağmen geçen yılın fiyatlarının gerisinde kaldığını söyledi.

Akaryakıt fiyatlarına değinen Kirişci, "Akaryakıt istasyonlarında aldığınız akaryakıtın litresi 31 lirayı görmüştü. Bunun enflasyonla eğer güncellenmesini gözünüzün önüne getirseniz 45-46 lira olması gereken akaryakıt, bugün tekrar 21-22 liralara geriledi. Peki bu nasıl oldu? İşte o 'tahıl koridoru'ydu adı ama o koridor bir güvenlik koridoru oldu. Artık mazlum ve masum milletler, Türkiye'yi kendileri açısından bir risk kalkanı olarak görüyorlar. Yani yaşayabilecekleri olumsuzluklara karşı bu ülkenin mutlaka ayakta olmasını istiyorlar. Liderimizin ayakta olmasını istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Bu seçimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi seçimi olmadığını vurgulayan Kirişci, şöyle devam etti:

"Bu seçim bu memleketin olduğu kadar bu memlekete bel bağlamış olanların. Asya, Avrupa, Afrika, üç A'nın kesiştiği yerdeyiz. Biz bu sorumluluktan asla kaçamayız. Yerlilik ve millilikle sağladığımız bir başarı var ama bunun karşısında duranlar yerlilikten ve millilikten rahatsız olanlar. Bunlar da maşalar. Buna 6 artı bir, 7 maşa mı dersiniz, ne derseniz deyin ama bunlar kesinlikle bu ülkenin birliğinden, beraberliğinden yana değiller. Mutlu ve müreffeh olmasından hiç değiller. Bu millet sürünsün, kendileri de sırçalı köşklerinde otursun istiyorlar. Buna fırsat vermeyeceğiz. Herkes Sırrı Sakık'ın çok açık net olarak kurduğu cümleyi bu 6 artı bir masanın ilgilisine, sempatizanına veyahut da yakınında duranlarına sorsun. 'Ya bu Sırrı Sakık bir şey söylüyor. Biz anlıyoruz acaba anlamadığınız, sizin de göremediğiniz bir nokta mı var? Lütfen bunu bize bir izah edin' dememiz lazım."

Dünyanın ekonomik olarak zor dönemden geçtiğini anlatan Kirişci, şunları kaydetti:

"Hepsini inşallah aşacağız. İnşallah 2023, artısıyla, eksisiyle, çektiğimiz bir yığın çilelerle, başörtülü kardeşlerimizin yaşadıkları veyahut da insanların düşüncelerinden, davranışlarından dolayı sorgulandıkları, horlandıkları... Bunların hepsini yaşadık biz Türkiye olarak ama çok şükür bir yere geldik. Bundan sonra da inşallah huzurlu bir şekilde milletimize ve dünyaya bir katkımız olmaya devam etsin istiyoruz. İstikrar sürsün ve Türkiye büyüsün ama aynı zamanda dünya da büyüsün. İnşallah benim aziz milletim, feraset sahibi, irfanına güvendiğim milletim buna geçit vermeyecektir. Sahada da her birimizin sorumluluğu bu. Sadece Sırrı Sakık'ın söylediğini söyleyin yeterli arkadaşlar. Anlatsınlar bize bunu çünkü o kadar alenileşti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun otobüsü geçerken yapılan hareketlerin neler olduğunu herkes görmeye başladı. Bunların artık böyle gizli saklı bir şeyleri yok. İyice alenileştirdiler. Artık milletimiz bunlara gereken cevabı inşallah 14 Mayıs akşamı verecektir."

Ziyarette AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve İl Başkanı Naim Makas, milletvekili adayları ile teşkilat üyeleri hazır bulundu.

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