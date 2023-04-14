Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Çanakkale'de ayçiçeği tohumu dağıtımına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Çanakkale'de ayçiçeği tohumu dağıtımına katıldı

AA

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Çanakkale'de ayçiçeği tohumu dağıtımına katıldı

ÇANAKKALE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çanakkale'nin Biga ilçesinde katıldığı ayçiçeği tohumu dağıtımında, "Atıl olan alanların değerlendirilmesi hususunda biz Bakanlık olarak özellikle de buralarda yaygınlaşmasını istediğimiz ürünlerle ilgili tohum desteğinde bulunuyoruz." dedi.

Kirişci, Biga Ticaret Borsası Zahireciler Depo Alanı'nda, Bakanlığın "Ayçiçeğim, Bal Çiçeğim Projesi" kapsamında çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıttı.

Programda konuşan Kirişci, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesine önem verdiklerini söyledi.

Meclis'te, 9 kanunda ve 40 maddede değişikliğe gittiklerini anımsatan Kirişci, bu kapsamda Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi sayesinde tarım arazilerinin kullanımıyla ilgili hem ülke ekonomisinin hem de üreticinin kazançlı çıktığını dile getirdi.

Bakan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atıl olan alanların değerlendirilmesi hususunda biz Bakanlık olarak özellikle de buralarda yaygınlaşmasını istediğimiz ürünlerle ilgili tohum desteğinde bulunuyoruz. Bu tohum desteğinin bir önemli bölümünü biz sübvanse ediyoruz. Geri kalan kısmına, cüzi bir bölümüne de üreticilerimiz kendileri katılım sağlıyorlar. Ama bizim buradaki muradımız, o katılım sağladıkları kısım ona ihtiyacımızdan değil tamamıyla sizin de bir katkınız olsun babında yaptığımız bir çalışma.

Ayçiçeği konusu çok çok önemli. Bizim bu coğrafyada ayçiçeğiyle ilgili de bir yaygınlık olsun, bu TAKE kapsamında, kullanılmayan tarım arazilerinin değerlendirilmesi hususunda bu tohum dağıtımıyla inşallah hem ayçiçeği üretimini yaygınlaştırmak, geliştirmek hem de Türkiye'de 'Ekilmeyen alanlar kalmasın' sloganına, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Bir karış toprağımız boş kalmasın' yaklaşımına uygun bir üretimi de gerçekleştirmiş oluyoruz."

- Deprem bölgesinde kalıcı barınma ihtiyacının karşılanması

Beraberindekilerle Biga ilçesine geçen Kirişci, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programında yaptığı konuşmada ise Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ilde yürütülen kalıcı barınma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bu sene ramazan ayını buruk geçirdiklerini anlatan Kirişci, "Çok şükür devletimizin gücü, milletimizin gücüyle buluştu ve devletimiz de milletimiz de bu enkazın altından kardeşlerimizi çıkarmak için ilk andan itibaren büyük bir mücadele verdi." ifadesini kullandı.

Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra vatandaşların desteğiyle barınma, giyinme gibi ihtiyaçların da temin edildiğine değinen Kirişci, şunları kaydetti:

"Artık çadırlar, çadırlarla beraber konteyner kentler, o da yetmedi kalıcı konutların temelleri atıldı. Allah izin verirse Ramazan Bayramı'nın birinci günü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ve Gaziantep'in Nurdağı ilçelerinde köy evleri depremzede kardeşlerimize teslim edilecek. Onları evlerinde ziyaret edeceğiz ve bayramlaşacağız. İşte devlet güçlü olursa, milletiyle devlet kucaklaşırsa bunların hepsinin üstesinden gelinir. Süreç hızla devam ediyor. Önümüzdeki bir yıl sonunda inşallah bu konutlarla ilgili teslimatlar başlamış, vatandaşlarımız da tıpkı köy evlerinde olduğu gibi kent merkezlerindeki evlerine yerleşmiş olacaklar.

Bu felaket Hollanda'nın 3 katı büyüklüğünde bir yüz ölçümde ve 14 milyon nüfusu etkilediği için Hollanda nüfusu kadar olmasa bile Avrupa'nın ve dünyanın 100'den fazla ülkesinden daha büyük bir alanda meydana geldi. Geniş bir nüfusu etkileyen bir deprem olarak bütün dünyanın dikkatini çekti. Bizleri üzdü, bize bel bağlayan dünyadaki mazlum ve mağdur milletleri de çok üzdü. Bu konuda diğer ülkelerin de bizlere yardımları oldu. Arama kurtarma çalışmalarına aktif olarak katılım gerçekleştirdiler. Biz onlara da şükranlarımızı sunuyoruz, teşekkür ediyoruz."

Programlara, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve İl Başkanı Naim Makas, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kirisci: Yanan orman alanlarını mutlaka ağaçlandırıyoruz (2)
YEREL HABERLER Bakan Kirisci: Yanan orman alanlarını mutlaka ...
Bakan Kirişci: Yanan orman alanlarını mutlaka ağaçlandırıyoruz
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Yanan orman alanlarını mutlaka ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Çanakkale'de tarım sektörü temsilcileriyle buluştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Çanakkale'de tarım ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'nda konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, AK Parti Çanakkale İl ...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Çanakkale'de konuştu:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Çanakkale'de ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Çanakkale ziyaretinde konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Çanakkale ziyaretinde ...
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
YEREL HABERLER Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' ...
Sinan Oğan: Ülkemizi aydınlık yarınlarla buluşturmak için buradayız
YEREL HABERLER Sinan Oğan: Ülkemizi aydınlık yarınlarla buluşturmak ...
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın bazı feribot seferleri ...
Bakan Kirişci ile AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de bazı programlara katılacak
YEREL HABERLER Bakan Kirişci ile AK Parti Grup Başkanvekili Turan, ...
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, Çanakkale'de konuştu:
YEREL HABERLER Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, ...
GMKA’dan "Sürdürülebilir Coğrafi İşaret Hareketi"
YEREL HABERLER GMKA’dan "Sürdürülebilir Coğrafi İşaret Hareketi"
Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, EMİTT Fuarı'nda
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan ...
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Sosyal medyada karşıtı olduğu uyuşturucudan gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sosyal medyada karşıtı olduğu uyuşturucudan gözaltına ...
Çanakkale merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu ...
TKİ, Çan'da sosyal sorumluluk projesi kapsamında eğitim verdi
YEREL HABERLER TKİ, Çan'da sosyal sorumluluk projesi kapsamında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.