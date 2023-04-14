Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Gökçeada'da Paskalya ayinine katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Gökçeada'da Paskalya ayinine katıldı

AA

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Gökçeada'da Paskalya ayinine katıldı

ÇANAKKALE (AA) - Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesini ziyaretinde Paskalya ayinine katıldı.

Özel uçakla Gökçeada Havalimanı'na gelen Dendias, Gökçeada Merkez Panayia Rum Ortodoks Kilisesi'nde Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis tarafından karşılandı.

Kilise ziyaretinin ardından Gökçeada Metropolithanesi'nde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşen Dendias, burada yaptığı konuşmada, son dönemde Türk ve Yunan ilişkilerinin iyi gitmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Bakan Dendias, "İki ülke arasında gerilim ve tansiyon istemiyoruz. Bu ikili ilişkilerin iyilik boyutunda sürmesini istiyoruz ve diliyoruz. Bu durum Patrikhane için de öyle. Biz daha güzel adımlar atılmasını istiyoruz." dedi.

Patrik Bartholomeos, iki ülke arasındaki olumlu gelişmelerden mutluluk duyduklarını dile getirerek, bunun devamını temenni etti.

Dendias ile Bartholomeos, ziyaretin sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

- Dendias, Rum okullarını da ziyaret etti

Zeytinliköy'deki Özel Rum İlkokulu'nda sınıfları gezip öğrencilerle fotoğraf çektiren Dendias, Gökçeada'yı Koruma, Yardımlaşma, Geliştirme ve Yaşatma Derneği yöneticileriyle görüştü.

Bakan Dendias, okuldan ayrılırken yaptığı açıklamada, Gökçeada'ya Yunanistan'dan 11 yıl sonra dışişleri bakanı düzeyindeki bu ziyareti gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Özel Rum İlkokulu'nda 60 çocuğun eğitim gördüğü bilgisini veren Dendias, "Umarız bir sonraki dışişleri bakanının buraya ziyaretinde bu sayı 120 olacak. Biz bu durumdan dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.

Tepeköy'deki Özel Gökçeada Ortaokulu ve Lisesi'ni de ziyaret eden Dendias, okul müdürü İoakim Makis Kamburopulos tarafından ağırlandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Agridia Kilisesi'nde Patrik Bartholomeos'un yönettiği Paskalya Yortusu ayinine iştirak etti.

Ziyarette, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou da yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Çanakkale'de ayçiçeği tohumu dağıtımına katıldı
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Çanakkale'de ayçiçeği ...
Bakan Kirisci: Yanan orman alanlarını mutlaka ağaçlandırıyoruz (2)
YEREL HABERLER Bakan Kirisci: Yanan orman alanlarını mutlaka ...
Bakan Kirişci: Yanan orman alanlarını mutlaka ağaçlandırıyoruz
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Yanan orman alanlarını mutlaka ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Çanakkale'de tarım sektörü temsilcileriyle buluştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Çanakkale'de tarım ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'nda konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, AK Parti Çanakkale İl ...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Çanakkale'de konuştu:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Çanakkale'de ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Çanakkale ziyaretinde konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Çanakkale ziyaretinde ...
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
YEREL HABERLER Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' ...
Sinan Oğan: Ülkemizi aydınlık yarınlarla buluşturmak için buradayız
YEREL HABERLER Sinan Oğan: Ülkemizi aydınlık yarınlarla buluşturmak ...
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın bazı feribot seferleri ...
Bakan Kirişci ile AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de bazı programlara katılacak
YEREL HABERLER Bakan Kirişci ile AK Parti Grup Başkanvekili Turan, ...
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, Çanakkale'de konuştu:
YEREL HABERLER Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, ...
GMKA’dan "Sürdürülebilir Coğrafi İşaret Hareketi"
YEREL HABERLER GMKA’dan "Sürdürülebilir Coğrafi İşaret Hareketi"
Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, EMİTT Fuarı'nda
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan ...
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Sosyal medyada karşıtı olduğu uyuşturucudan gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sosyal medyada karşıtı olduğu uyuşturucudan gözaltına ...
Çanakkale merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu ...
TKİ, Çan'da sosyal sorumluluk projesi kapsamında eğitim verdi
YEREL HABERLER TKİ, Çan'da sosyal sorumluluk projesi kapsamında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.