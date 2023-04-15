AK Parti'li Turan'dan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a Bozcaada daveti:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yaptığı ziyarete ilişkin, "Komşuluk hakkı bambaşka bir şeydir. Bu topraklarda bin yıllarca komşu olmuşsak, yine komşu olmaya devam edeceğiz. Binlerce kilometre uzaktan gelenler, sınırımızda duranlar yarın giderler ama Türk de Yunan da bu suyun iki tarafında olmaya devam edecek." dedi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine gelen Turan, İskele Meydanı'nda AK Parti İlçe Başkanı Sinem Tabak ve partililer tarafından karşılandı, vatandaşlarla sohbet etti.

Partisinin ilçe teşkilatının yeni binasına geçen Turan, burada yaptığı konuşmada, Bozcaada'ya partilerine ait bir mülk olarak bina kazandırdıklarını için mutlu olduklarını söyledi.

Binanın hayırlı olmasını dileyen Turan, seçim sürecinde Bozcaada teşkilatından yoğun çalışma temposu beklediklerini ifade etti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Turan, adı İslamcı, ülkücü ve milliyetçi olan insanların ve partilerin 6'lı yapıda HDP ile omuz omuza yürüdüklerini üzülerek gördüklerini anlattı.

Dün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili önemli bir karar verdiğini hatırlatan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"50 civarında insanımızın öldüğünden yola çıkarak o gün insanları Doğu'da sokağa çağıran, eyleme çağıran, demokrasi dışı adım atarak bu eylemlerde bir sürü insanın canına mal olmayı sağlayan kişilerin iddianamesi açıklandı. Selahattin Demirtaş başta olmak üzere birçok o daveti yapanın cezası talep edildi. Ama adam cezaevinden tweet atarak 'Ben o kararı 14 Mayıs'tan sonra yok edeceğim' dedi. Hiçbir 6'lı masa mensubu cevap vermedi. 'Sen nasıl konuşuyorsun, yargı mısın, hakim misin?' demedi. 'Sen nasıl bir özgüven içerisinde bunu söylüyorsun ki hiçbir kurumu, hiçbir yargı mensubunu değerlendirmeden bu ifadeyi söylüyorsun' diyemedi. 6'lı masanın kendine gelmesi lazım. Siyasi polemik olur, kavga olur ama temel değerlerde terör başta olmak üzere sınır güvenliği gibi önemli konularda beraber adım atmak durumundayız."

- "Seçime girmeyen partiye seçim yardımı olabilir mi?"

Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya açıklamasına tepki gösteren Turan, "Adam 'Mahkeme kararını yırtıp atacağım' diyor. Kendi ortaklarından hiçbiri 'Böyle dil olur mu?' diye sormuyor. Ne oldu bizim ülkücülerimize, İslamcılarımıza, muhafazakarlarımıza? Hepsinin kendine gelmesi lazım. Bu tavrın kimseye faydası yok." değerlendirmesinde bulundu.

Bülent Turan, HDP'nin Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bir tedbir kararı verdiler ve devletin kanunen seçim yardımı olarak verdiği parayı mahkeme kapatma davası olduğundan dolayı 'vermeyelim' dedi. Bu kararı verdiler. Ne oldu bilmiyoruz. Bir hafta geçti. Bir üyenin yer değiştirmesiyle bu sefer o tedbir konulan para HDP'ye verildi. Ciğerimiz acıyor, kanımıza dokunuyor, terörle iltisakı olan, evlatlarımızı dağa çıkaran insanlara devletin para vermesi büyük bir sorundur ancak bunu bir yere bırakıyorum. Seçim yılı siyasi partilere olan Hazine yardımı 3 kat fazla olur. Maliye Bakanlığımızı uyarıyorum. Bu sene HDP seçime girmeme kararı aldığından dolayı 3 kat fazla para ödemenin dışında olması lazımdır. Hadi diyelim, Anayasa Mahkemesi bu kararıyla bakanlığa bir yetki vermedi, birtakım imkanlar vermedi, her yıl ödenen para ödenecek. 180 milyon, az değil ama seçim yılı 180 çarpı 3'tür. Seçime girmeyen partiye seçim yardımı olabilir mi? Mahkeme kararından dolayı bakanlık yıllık ödeme yapabilir ama seçime girmeme kararı alan bir partiye 3 katı seçim yolunda verilen parayı vermemesi gerekir. Seçime girmeyeceği kararı, o parayı almayacağın anlamına gelir. Lütfen Bakanlığımız bunu tartışsın. İnsanımız zaten bu konuda üzgün, bu konuda sitemli. 'Nasıl para verilir?' diyorlar. Hiç olmazsa seçime girmeyen partiye seçim yılında 3 katı para vermeyin. Kaldı ki bu HDP değil mi? Bizim gençlerimiz dağa çıkartan bu HDP değil mi? PKK'yı terör olarak tanımayan bu HDP değil mi? 6-8 Ekim olaylarına çağıran bu HDP değil mi? 'Apo'yu özgür bırakacağız' diyen bu HDP değil mi? 'Tükürüğümüzde boğarız sizi' diyen HDP istediğini söylesin, millet burada. Asla yanlış yapmalarına bu millet izin vermeyecek, göreceksiniz."

- "Lütfen Bozcaada'ya gelsinler"

Ziyaretlerinin ardından AK Parti Bozcaada İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftara katılan Turan, adada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bozcaada'nın Türk ve Rum vatandaşların yıllardır bir arada yaşadığı önemli bir coğrafya olduğuna dikkati çeken Turan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın dün Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yaptığı ziyareti anımsattı.

Bu iftar programında sadece Müslümanların olmadığını, ilçede yaşayan Rum vatandaşların da yemeğe katıldığını bildiren Turan, şunları kaydetti:



"Bu şehirde beraber yaşadığımız, sokaklarımızı paylaştığımız Hristiyan vatandaşlarımız da var. Dün Gökçeada'ya Yunanistan Dışişleri Bakanı geldi ve oradaki kilisemizi gezdi. Oradaki Rum okullarımızı gezdi ve çok kıymetli dostluk mesajları verdi. Ben Bozcaada'dan dün Gökçeada'ya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı'na davette bulunmak istiyorum. Lütfen Bozcaada'ya gelsinler. Burada da Rum vatandaşlarımız var. Burada da onların kilisesi var. Daha geçen ay restorasyonu yaptığımız çan kulesi başta olmak üzere çok kıymetli hatıraları var. Biz Avrupa başta olmak üzere başka hesabı olan ülkelerin oyuncağı, maşası olmayız, olmamalıyız. Komşuluk hakkı bambaşka bir şeydir. Bu topraklarda bin yıllarca komşu olmuşsak, yine komşu olmaya devam edeceğiz. Binlerce kilometre uzaktan gelenler, sınırımızda duranlar, yarın giderler ama Türk de Yunan da bu suyun iki tarafında olmaya devam edecek. Buradaki gerginliğin kimseye faydası yok. Burada kavganın kimseye faydası yok. Biz Bozcaada'da Rumlarla nasıl ki omuz omuza beraberce kardeşçe yaşıyorsak tüm ülkemizde, coğrafyamızda bunu inşa edebiliriz."

Hristiyanların en kıymetli bayramlarından Paskalya'nın kutlandığını anlatan Turan, "Onların da bu iftar sofrasından Paskalya bayramını yürekten kutluyoruz. Bu memleket farklılıklarıyla güzel. Bu memleket bütün insanları inançlarıyla, mezhepleriyle, dinleriyle, giyimleriyle farklı olmasıyla güzel. Aynı bayrağın altında, aynı vatanın içerisinde bir ve beraber olduğumuz müddetçe çok kıymetli hatıraları bunlar. O yüzden bu akşamki iftarımızın çok kıymetli olduğunu söylemek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

İftara, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, AK Parti Çanakkale milletvekili adayı Halil Zahit Mert, ilçe başkanları, gençlik ve kadın kolları başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.