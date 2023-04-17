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Bayramiç'te dron eğitim düzenlendi

AA

Bayramiç'te dron eğitim düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dron eğitimi düzenlenendi.

Özel bir şirket tarafından orman personeli ile sivil vatandaşlara yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimde İHA'nın kullanım alanları, tarım, orman gibi alanlarda yapay zeka, doğru fotoğraf ve video çekme, cazibe artırma ve orman sahalarında havadan gözetleme gibi konular ele alındı.

Orman personeline orman sahalarının açılması, havadan gözetleme ve kaçakçılıkla mücadele konuları anlatıldı.

İHA'larla görüntü işleme ile ağaç sayımı ve bitki türlerinin yapılabildiği, bitki hastalıklarının erken tespitlerinin yapılabildiği, keşif ve denetim için İHA türleri hakkında bilgiler edinerek Türkiye'de orman alanlarındaki çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu,

Eğitmen Mustafa Kaçan, 4 gün süren eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara belge verildiğini söyledi.

İHA'lardan günümüzde 150 meslekte aktif şekilde istifade edildiğini belirten Kaçan, "Bizler dron diyince sadece fotoğraf çekmek olarak düşünsek bile sadece ormanlarda dron ile tohumlama-gübreleme, multi spektral kamera ile bitki sağlık analizi ve verimlilik artırma. Dron ile periyodik taramalar ile ormandaki boy artışı analizi. Zararlılar ile mücadele kapsamında zararlıların tespiti. Eğim ve bakı analizi. Olası yangınlara karşı termal kameralı tespit. Yangın esnasında yol şebeke planında yer almayan, yeni açılması gereken yollarda gözlemleme. Orman emvali kaçakçılığı ile mücadele. Dron ile gezici baz istasyonu veya wifi dağıtıcısı. Yapay zeka destekli tomruk veya ağaç sayımı. Sel ve taşkın analizi. Güneş gölge analizi. Hidrolojik analiz ve su kaynaklarının tespiti yapılabiliyor." dedi.

Dron sayesinde erozyon kontrolü ve toprak stabilizasyonu ile vahşi yaşam izleme ve koruma gibi takiplerin de yapılabildiğini anlatan Kaçan, "Özellikle tarımda geleceği İHA'larla konuşmak mümkün. Kısacası bu teknolojileri insanların daha yakından tanıması, bu konuda şimdiden bir çalışmanın içinde olması ve ilkleri gerçekleştirmesi son derece önemli." diye konuştu.

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