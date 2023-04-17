ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda baldo pirincin kilogramı ortalama 29,97 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Pirinç (baldo)
|Kg
|29,97
|HTS
|Pirinç (luna)
|Kg
|22,30
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|13,74
|HTS
|Buğday (yemlik)
|Kg
|6,00
|MTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|10,70
|MTS
|Elma
|Kg
|4,68
|MTS
|Kanola
|Kg
|8,50
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|11,18
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|18,00
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|12,00
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış